陳政谷當庭拒絕3.5億交保 打破「百億總裁」3億保金紀錄

台中檢警偵辦九州博弈案，被檢方指控涉嫌洗錢等罪主謀的陳政谷，上月間才獲得法院分以2億元交保，台中高分院二度撤銷發回，台中地院今裁定以3.5億元交保，但陳當庭向法官表示拒絕，合議庭再行評議，而此次3.5億元保金，也破了涉博弈案件的「百億總裁」莊周文3億元保金紀錄。

因台中地院裁定陳政谷以3.5億元交保後，陳政谷當庭向合議庭表示「拒絕交保」，審判長表示尊重陳的決定，但也諭知需另行評議後宣示裁定。

陳政谷表示，他不願意提供交保金，願意進入看守所繼續羈押，也說未來羈押期滿之日，他既無保金，也不再受電子腳鐐的束縛，再度入看守所也是「求仁得仁」。

陳政谷表示，檢方偵辦期間，營造他企圖逃亡的假象，陳的律師也說，此案的犯罪所得438億元也是錯誤記載，檢方扣押的41億元中屬於陳的有2387萬元現金、15萬元美金、7筆市價2億餘元不動產，但仍有1億多元的貸款，予以扣除之後，僅有1億多元財產，中院2億元的交保裁定，顯然已足夠。