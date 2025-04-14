九州博弈案獲3.5億交保！陳政谷「不交保金」 警政監林明佐羈押

台中檢警偵辦九州博弈案，被檢方指控涉嫌洗錢等罪主謀的陳政谷，以及涉貪汙的警政監林明佐在檢方起訴後羈押，直至上月間才獲得法院分以2億元、1200萬元交保，檢方上月提出抗告後，台中高分院發回，台中地院裁定增加電子監控手段，檢方再次抗告，本月11日又發回中院，今開庭審理後，裁定林明佐繼續羈押，陳政谷以3.5億元交保、限制出境、出海8月，交保期間施以電子監控。

陳政谷表示，他不願意提供交保金，願意進入看守所繼續羈押，也說未來羈押期滿之日，他既無保金，也不再受電子腳鐐的束縛。

陳政谷表示，檢方偵辦期間，營造他企圖逃亡的假象，陳的律師也說，此案的犯罪所得438億元也是錯誤記載，檢方扣押的41億元中屬於陳的有2387萬元現金、15萬元美金、7筆市價2億餘元不動產，但仍有1億多元的貸款，予以扣除之後，僅有1億多元財產，中院2億元的交保裁定，顯然已足夠。

林明佐則說，交保後已到3個醫療中心就診，醫師提到「癌細胞已擴散」，無法以手術治療，需進行重粒子等放射線治療，希望法院裁定交保。

林明佐的律師說，檢方對於財產來源不明的指控是4499萬元，抑或是二審提到的6616萬元，沒有敘明，而且林已在偵查期間針對2217萬元財產來源不明部分，坦認犯罪，另外扣除向徐培菁的借款2000萬元，以及給於前妻每月10萬元的生活費共290萬元後，並非有資力逃亡海外就醫能力。