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協禧電機爆內線交易 董事長胞姊買賣股票賺294萬元遭起訴
上櫃公司協禧電機（3017）董事長黃瑞益等人遭控於2020年間涉內線交易，台北地檢署今偵結，黃瑞益等14人罪嫌不足獲不起訴，黃的胞姊黃彩雲涉內線交易買賣股票，不法獲利294萬餘元，依法起訴。
協禧電機2020年3月24日發布重大訊息「公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜」，3個營業日後，協禧股票累計漲幅12.73%，相較同期同類的電腦及周邊設備業指數漲幅6.78%、櫃買指數漲幅5.49%，為證券交易法「有重大影響其股票價格之消息」。
檢方起訴，黃彩雲和黃瑞益共同持有協禧公司過半股份，在與黃瑞益談及買回庫藏股規劃，明知協禧公司買回庫藏股將減少流通短期供應量、提升每股盈利，在2020年3月上旬知悉「利多消息」在3月3日至3月25日禁止交易期間，貪圖消息公開後股票上漲的資本利得，涉用員工的帳戶在3月12至20日間下單、同年4月至7月間賣出635仟股公司股票，不法獲利294萬5683元。
黃瑞益否認犯行，沒有收人頭帳戶也沒有告知黃彩雲重大消息，黃彩雲自行操作。黃彩雲坦承拿黃瑞益取得的人頭帳戶買賣股票，並建議黃買回庫藏股且獲黃回應「會研議」
檢方搜索、扣押，雖查獲黃瑞益取用的人頭帳戶交易模式過於迂迴、不合常情，但沒有黃瑞益與黃彩雲有此案買賣股票往來直接證據，難以用金流異常推論黃瑞益涉內線交易，黃瑞益與親友犯罪嫌疑不足，14人獲不起訴。全案今偵結，依證券交易法起訴黃彩雲，黃認罪繳回全數犯罪所得，減輕其刑。
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