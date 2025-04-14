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遛狗遛到參與警匪追逐！桃園熱心騎士載員警逮失聯移工
桃園39歲越南籍阮姓失聯移工昨晚因車輛違停遇到警方攔查，面對員警詢問他慌張逃跑並躲到滯洪池，剛好一名騎士帶著狗狗在附近散步，目擊過程後主動找到員警並熱心搭載員警追捕，阮男見員警搭著車前來當場軟腳，經查阮男於去年3月已被通報失聯，全案依規定移請收容。
警方指出，昨晚7時40分許，桃園警分局小檜溪派出所警員外出巡邏時，於日光路發現一輛違停車輛上前盤查勸導。39歲越南籍駕駛阮姓男子及其友人下車，員警發現阮男神情緊張，員警盤查其友人時他不斷張望，隨即拔腿狂奔。
員警於周邊追查時，熱心騎士向員警說看到該外籍男子往民富九街方向狂奔距離約4百多公尺，警方請騎士幫忙搭載前往查緝，阮男見騎士載著員警趕來，當場軟腳躺在地上，員警立即將其制伏，經查阮男於去年3月已經被通報失聯，全案依規定移請收容。
事後該名熱心騎士也在網路PO文，「想不到遛狗也能遛到參與警匪追逐」，起因是他帶著家裡狗狗到附近公園散步，結果發現警車跟在後面，原以為是自己要被開罰單了，結果下秒看到一個人影跑過，「本來想說會不會是在跟狗狗玩，後來又看他躲躲藏藏不知道在幹嘛，直到警車過了才現身」，讓騎士直覺奇怪。
騎士說，隨後對方一通電話打來，一接聽到越南話，便猜想是不是逃逸外勞，於是騎車去找剛才的警車詢問，「一上車就看到警察在招手，我問是不是在找外勞，我就帶著警察過去，後來遠遠看到目標人物，就讓警察上後座，我開始飆過去，最後順利把人壓制住」，令他直呼「還真是個新奇的體驗！」
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