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1200萬交保遭撤銷 涉貪警政監林明佐：癌細胞已擴散

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中檢警偵辦九州博弈案，三線二星警政監林明佐涉貪汙，近日獲台中地院裁定以1200萬元交保，不過二度遭台中高分院撤銷，今天林在律師陪同下，坐輪椅出庭，林說，交保後已到3個醫療中心就診，醫師提到「癌細胞已擴散」，無法以手術治療，需進行重粒子等放射線治療，希望法院裁定交保。

林明佐的律師說，檢方對於財產來源不明的指控是4499萬元，抑或是二審提到的6616萬元，沒有敘明，而且林已在偵查期間針對2217萬元財產來源不明部分，坦認犯罪，另外扣除向徐培菁的借款2000萬元，以及給於前妻每月10萬元的生活費共290萬元後，並非有資力逃亡海外就醫能力。

林明佐律師也說，林的病症屬於罕見，癌細胞已經擴散，未來若進行放射線治療，需要30次療程6周的時間，無法中斷，若無交保在外，未來恐下半身癱瘓，林目前是需要坐輪椅，需人攙扶才能站立之人，顯然無法逃亡海外，而且1200萬元保金是親友籌措，更無逃亡可能。

檢方則說，林明佐的狀況沒有提供相關的醫療計畫，無法得知該醫療計畫是否是看守所或所方所配合的醫院無法提供，另外林涉犯貪汙是10年以上重罪，必然伴隨逃亡可能，若院方裁定交保，需提高適當的保金，以利後續司法審理。

此次林明佐、陳政谷的延押庭由受命法官傅可晴審理，今天下午開庭約1個小時，聽完二人與律師的主張後，傅將與合議庭評議後裁定。

台中檢警偵辦九州博弈案，被檢方指控涉嫌洗錢等罪主謀的陳政谷，以及涉貪汙的警政監林明佐在檢方起訴後羈押，直至上月間才獲得法院分以2億元、1200萬元交保，檢方上月提出抗告後，台中高分院發回，台中地院裁定增加電子監控手段，檢方再次抗告，本月11日又發回中院，今開庭審理，合議庭尚未裁定是否交保或羈押。

警政監林明佐涉貪汙案，近日獲1200萬元交保，台中高分院二度撤銷，林今天下午坐輪椅出庭。圖／讀者提供
警政監林明佐涉貪汙案，近日獲1200萬元交保，台中高分院二度撤銷，林今天下午坐輪椅出庭。圖／讀者提供

律師 貪汙

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