1200萬交保遭撤銷 涉貪警政監林明佐：癌細胞已擴散
台中檢警偵辦九州博弈案，三線二星警政監林明佐涉貪汙，近日獲台中地院裁定以1200萬元交保，不過二度遭台中高分院撤銷，今天林在律師陪同下，坐輪椅出庭，林說，交保後已到3個醫療中心就診，醫師提到「癌細胞已擴散」，無法以手術治療，需進行重粒子等放射線治療，希望法院裁定交保。
林明佐的律師說，檢方對於財產來源不明的指控是4499萬元，抑或是二審提到的6616萬元，沒有敘明，而且林已在偵查期間針對2217萬元財產來源不明部分，坦認犯罪，另外扣除向徐培菁的借款2000萬元，以及給於前妻每月10萬元的生活費共290萬元後，並非有資力逃亡海外就醫能力。
林明佐律師也說，林的病症屬於罕見，癌細胞已經擴散，未來若進行放射線治療，需要30次療程6周的時間，無法中斷，若無交保在外，未來恐下半身癱瘓，林目前是需要坐輪椅，需人攙扶才能站立之人，顯然無法逃亡海外，而且1200萬元保金是親友籌措，更無逃亡可能。
檢方則說，林明佐的狀況沒有提供相關的醫療計畫，無法得知該醫療計畫是否是看守所或所方所配合的醫院無法提供，另外林涉犯貪汙是10年以上重罪，必然伴隨逃亡可能，若院方裁定交保，需提高適當的保金，以利後續司法審理。
此次林明佐、陳政谷的延押庭由受命法官傅可晴審理，今天下午開庭約1個小時，聽完二人與律師的主張後，傅將與合議庭評議後裁定。
台中檢警偵辦九州博弈案，被檢方指控涉嫌洗錢等罪主謀的陳政谷，以及涉貪汙的警政監林明佐在檢方起訴後羈押，直至上月間才獲得法院分以2億元、1200萬元交保，檢方上月提出抗告後，台中高分院發回，台中地院裁定增加電子監控手段，檢方再次抗告，本月11日又發回中院，今開庭審理，合議庭尚未裁定是否交保或羈押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言