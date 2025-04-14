法官辦公室喝伏特加酒駕上路…還載書記官同行 遭免職理由出爐

宜蘭地院法官張軒豪去年在辦公室飲用伏特加後開車外出，因左轉提前轉彎遭巡邏警員攔下，酒測值達1.05毫克，刑事部分被依不能安全駕駛罪判4月得易科罰金之刑定讞；法官評鑑委員會將張報由司法院移送職務法庭，懲戒法院今判張免除法官職務，轉任司法事務官，可上訴。

懲戒法院認為，張軒豪行為已對同車的書記官和其他用路人的生命、身體與財產構成相當程度的危險，且張2020年起還兼辦行政訴訟業務，其中就包括酒駕等行政訴訟案件，張身為審判者卻有酒駕的違法行為，顯然導致公眾喪失對法官的尊重和信賴，張不僅觸犯刑法，也嚴重損及法官職務功能和司法公信。

懲戒法院指出，張軒豪自我控制力低，且故意犯罪，凸顯他自我品行要求低落，欠缺自省、自律精神，嚴重減損他身為法官應有的職位榮譽及尊嚴，宜蘭地院也回函表示張不適合續任法官，因此認為法評會僅建議罰款4個月月俸不符合比例原則，判決免除法官職務。

合議庭審酌張軒豪經過偵審程序的教訓和日後刑罰的執行，當知所悔改，考量他已經從事審判20幾年，不僅具備法律專業，也具相當訴訟實務經驗，而司法事務官從事民事執行、非訟事件等工作，與他原職務銜接較無適應問題，徵詢司法院意見後，判決張轉任台北地院司法事務官。

張因長期過量飲酒造成身體有疾，還曾接受移植手術，領有殘障手冊，有年接受治療時還常常請假，但他卻仍飲用烈酒伏特加；本次酒駕後，司法院2024年9月26日將他停職，停職期間領3萬多「半俸」，張稱「生活困頓」。

張軒豪是司法官班第37期結業，1999年到宜蘭地院任職，擔任民事庭法官，兼辦宜蘭簡易庭。張2017年1月9日晚間6點多因開車遭違規闖紅燈的林姓騎士追撞，林和後座的乘客人車倒地，但張卻駕車離開，後來才又開車返回現場並坦承為車禍肇事人。台灣高等法院2018年依肇事致人傷害逃逸罪判張4月徒刑，緩刑2年確定。

這回入罪是因張去年8月19日晚間8點44分駕車行經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口，打算左轉，但還沒開到岔路中心，就搶快轉彎占用對向車道，遭宜蘭縣警宜蘭分局進士派出所巡邏警員攔下。

因車內出濃濃酒味，張軒豪的酒測值遠遠超過0.25毫克標準。張稱喝了約150毫升、酒精濃度40%的伏特加，不過未說出是在何時、何地飲酒，檢方認為張身為法官，知法犯法，危及自身安全，也可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，依法起訴，法院判決4月徒刑，得易科罰金確定。

法評會認為張軒豪行為不檢，有損司法形象，違反法官倫理規範第5條，情節重大，應付懲戒。但法評會稱張的酒測值雖然很高，宜蘭地院「緩頰」說張平時工作未有因飲酒延宕、遲誤，加上他坦承違失、深感愧疚與自責，僅建議罰款4月月俸，「薄懲」建議引發非議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康