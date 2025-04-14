2億元交保遭二度撤銷 陳政谷開庭：不願提高保金「可再羈押」

台中檢警偵辦九州博弈案，被檢方指控涉嫌洗錢等罪主謀的陳政谷，以及涉貪汙的警政監林明佐在檢方起訴後羈押，直至上月間才獲得法院分以2億元、1200萬元交保，檢方上月提出抗告後，台中高分院發回，台中地院裁定增加電子監控手段，檢方再次抗告，本月11日又發回中院，今開庭審理時，陳政谷表明，不願院方提高保金，也不願電子監控，可以再羈押。

陳政谷表示，檢方偵辦期間，營造他企圖逃亡的假象，陳的律師也說，此案的犯罪所得438億元也是錯誤記載，檢方扣押的41億元中屬於陳的有2387萬元現金、15萬元美金、7筆市價2億餘元不動產，但仍有1億多元的貸款，予以扣除之後，僅有1億多元財產，中院2億元的交保裁定，顯然已足夠。

不過檢方認為，偵查期間陳的確有逃亡的跡象，包括在去年間檢警拘提時，陳在高雄前鎮的旅館，距離漁港的距離很近，足以認定有逃亡之虞。

台中高分院撤銷二人交保裁定，理由是林明佐在起訴書所載的賄款、不明財產達6616萬餘元，雖被扣押1216萬多元，但仍與6616多萬元有差距，有5400萬元不知去向，另外，林的疾病即使需要二度開刀，也仍有戒護就醫、保外就醫機制，林是否不會逃亡，仍待商榷。

另外，陳政谷曾在2023年5月間檢警搜索時，欲從桃園機場搭機，遭警方拘提到案，檢方命以千萬元交保、限制出境、出海後，2024年5月二度搜索其住處時，都未見陳人影，同月底才在高雄拘提陳到案，有高度逃亡可能。

起訴認為九州集團網站賭資438億餘元，檢察官聲請沒收犯罪所得438億多元，記載已扣押41億多元。顯見九州財力雄厚，中院僅諭知陳政谷2億元具保，與其犯罪所得規模是否相當？也未說明何以維持相同金額理由。