宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

宜蘭地院法官張軒豪下班後飲用伏特加後開車外出，因左轉提前轉彎遭巡邏警員攔下，酒測值達1.05毫克，刑事部分被依不能安全駕駛罪判4月得易科罰金之刑定讞；法官評鑑委員會將張報由司法院移送職務法庭，懲戒法院今判張免除法官職務，轉任台北地方法院司法事務官，可上訴。

張因身體有疾，曾兩度就醫手術，領有殘障手冊，有年接受治療時還常常請假，但他卻仍飲用烈酒伏特加；本次酒駕後，司法院2024年9月26日將他停職，停職期間領3萬多「半俸」，張稱「生活困頓」。

張軒豪是司法官班第37期結業，1999年到宜蘭地院任職，擔任民事庭法官，兼辦宜蘭簡易庭。張2017年1月9日晚間6點多因開車遭違規闖紅燈的林姓騎士追撞，林和後座的乘客人車倒地，但張卻駕車離開，後來才又開車返回現場並坦承為車禍肇事人。台灣高等法院2018年依肇事致人傷害逃逸罪判張4月徒刑，緩刑2年確定。

這回入罪是因張去年8月19日晚間8點44分駕車行經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口，打算左轉，但還沒開到岔路中心，就搶快轉彎占用對向車道，遭宜蘭縣警宜蘭分局進士派出所巡邏警員攔下。

因車內出濃濃酒味，張軒豪的酒測值遠遠超過0.25毫克標準。張稱喝了約150毫升、酒精濃度40%的伏特加，不過未說出是在何時、何地飲酒，檢方認為張身為法官，知法犯法，危及自身安全，也可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，依法起訴，法院判決4月徒刑，得易科罰金確定。

法評會認為張軒豪行為不檢，有損司法形象，違反法官倫理規範第5條，情節重大，應付懲戒。但法評會稱張的酒測值雖然很高，宜蘭地院「緩頰」說張平時工作未有因飲酒延宕、遲誤，加上他坦承違失、深感愧疚與自責，僅建議罰款4月月俸，「薄懲」建議引發非議。

職務法庭原定3月19日宣判，但監察院3月4日通過彈劾並移送懲戒，合議庭決定再開辯論，懲戒法院今下午3時宣判。