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繼「饅頭主任」後 士院裁定市議員陳怡君再延押2月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖等人涉詐領助理費遭羈押，檢方考量近日羈押期限將屆，分別向法院聲請延長羈押，士林地院日前訊問後裁定張延押2月，今另開庭裁定陳怡君自4月20日起延押2月，禁止接見通信。

士林地院表示，陳怡君經法官訊問後，認犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，有事實足認被告有串證、滅證之虞，有刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款所規定之羈押原因，且有羈押必要，爰裁定自2025年4月20日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

陳怡君被控2019年起利用胞弟、弟媳等人頭詐領助理費，涉嫌貪汙治罪條例「公務員利用職務機會詐取財物」、刑法「使公務員登載不實」罪；陳的辦公室主任、綽號「饅頭主任」的張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀男及楊姓議會研究室女主任皆涉入，不法所得粗估逾三百萬元。

檢調2月12日兵分多路搜索約談陳等7名被告、3名證人，訊後認定陳怡君、張惠霖涉嫌重罪、有串證之虞，當庭逮捕2人，並向法院聲押禁見，其餘被告以1萬元至50萬元不等交保。

陳怡君、張惠霖部分，士院原裁定陳100萬元交保、張羈押禁見，經士檢抗告，高等法院撤銷原裁定、發回更裁，士院隨後裁定2人皆羈押禁見。

士檢考量近日2人羈押期限將屆，但全案仍有諸多案情待釐清，檢察官仍認有勾串共犯證人之虞，有繼續羈押必要，分別向法院聲請延長羈押。

張惠霖部分上周經法官訊問後，認犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有事實足認被告有串證、滅證之虞，且有羈押必要，裁定自2025年4月13日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

涉嫌詐領助理費的台北市議員陳怡君。記者侯永全／攝影
涉嫌詐領助理費的台北市議員陳怡君。記者侯永全／攝影

主任 聲押 貪汙 辦公室 陳怡君

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