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龍頭半導體廠工程師偷改機密等級 製程機密外洩給外商

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在某龍頭半導體廠任職的一名工程師，被派至集團子公司協助開發製程，結果卻將母公司製程機密外洩給外籍供應商，公司發現後依規定將工程師解職，他質疑公司違法解雇，提告爭取工作權，並要求公司賠償300萬元，法院審理後，認定解雇合法，判他敗訴。

判決指出，這名工程師每月薪資約9萬5000元，2022年6月起，因集團子公司正開發新的製程設備，工程師便被派任至子公司協助。

但派任期間，母公司卻發現他與荷蘭供應商的往來郵件中，將集團歸為「B」機密等級的重要文件，降級至「C」並轉發給荷蘭籍供應商，造成公司正開發的製程產品恐有外洩風險。

公司質疑，依據內部機敏文件管理辦法，機密等級「B」的檔案除非經廠內處長級主管同意，否則不能洩漏給第三人知道，但這名工程師不但私自變更機密等級，還寄送給設備供應商，且他並非首犯，2020年也曾外洩機密檔案，被記過2大過2小過。

公司認定工程師違反內部機敏文件管理做法，依規定將他解雇，至於外洩營業秘密部分，則移送地檢署偵辦並經檢方起訴，現於智財法院審理中。

工程師遭解雇後不滿，認為他與供應商討論產品，並未受到公司的限制通知，如今卻突然以他違反規定理由解雇，並未告知具體法定事由或任何檢視、改善方法，已違反勞基法規定，除要求公司自前年5月起至復職止給付他薪水外，還要賠償他300萬元精神慰撫金。

橋頭地院審理時，法官發現工程師曾參與十次資安教育課程，對於內部機密保護規範不可能不知道，何況公司內網都有機敏文件寄送規定給員工查閱，他卻將檔案機密等級降等，且未將副本依規定寄給廠處長，明確違反公司所訂的機密保護與管制措施。

法官認為，工程師先前就曾因洩漏機敏文件，被記兩小過、兩大過，這次又違反規定，寄了30次機敏檔案給荷蘭籍供應商，並蓄意降低機密等級，損害母公司利益，且於檢方偵查中，他也承認未經程序寄送機密文件，母公司將他解雇合於勞基法規定，判工程師敗訴。

在某龍頭半導體廠任職的工程師，違規將機密文件外洩給外商，被公司開除後提告吞敗，刑事部分正審理中。 圖為楠梓科技產業園區。經濟部提供
在某龍頭半導體廠任職的工程師，違規將機密文件外洩給外商，被公司開除後提告吞敗，刑事部分正審理中。 圖為楠梓科技產業園區。經濟部提供

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