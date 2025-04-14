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台南清潔隊員涉肇逃1死2傷 環保局指絕不護短

中央社／ 台南14日電

台南市官田區12日晚間發生自小客車駕駛涉肇事逃逸事故，造成印尼移工1死2傷。涉肇事的吳姓男子今天向警方投案，被查出是環保局清潔隊員，環保局表示，絕不護短。

當晚涉嫌駕駛白色BMW自小客車肇事逃逸的吳姓男子，今天上午10時許前往台南市警察局麻豆分局投案，初步調查發現吳男為官田區清潔隊員，警方正依肇事逃逸、過失致死等罪嫌偵辦中，並釐清吳男是否涉嫌酒駕。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，針對清潔隊員涉交通事故並疑似肇事逃逸一事，確切肇事責任仍待司法機關釐清，惟肇事後逃逸、罔顧他人生命安全行為令人痛心，環保局對違法違紀行為表達嚴正譴責，後續將依調查結果，依規定予以懲處，嚴肅以對，絕不護短。

環保局指出，將持續強化工作人員法紀觀念及交通安全教育，杜絕類似事件再發生，以維護機關紀律與社會信賴。

此案發生於12日晚間8時左右，麻豆警分局初步調查，印尼籍移工黑姓男子騎乘普通重機車，後載乘客印尼籍移工娜姓女子，與騎乘微型電動二輪車的男性印尼籍移工阿古，當時於台1線306公里處路肩駛出，欲往南64線西向行駛，通過路口時，與沿台1線北向行駛的自小客車發生碰撞。

警方指出，事故造成娜姓女子當場死亡，黑姓男子及阿古受擦挫傷，送醫治療後暫無生命危險，而自小客車駕駛肇事後並未於現場停車，反將車輛棄置於前方約400公尺處路旁後逃逸。

印尼 環保局 移工

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