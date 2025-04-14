新竹女房仲銷售額2億卻逃漏稅2294萬 被送管收所

新竹一名從事不動產銷的女房仲2007年至2009年間銷售額高達2億餘元，卻逃漏營業稅，違反加值型及非加值型營業稅法遭國稅局查獲，需補課各該年度營業稅、營利事業所得稅、個人綜合所得稅並裁罰，但該女逾期未繳，經行政執行署新竹分署強制執行，還滯欠2294萬餘元，向法院聲請管收，最終經2次抗告，終於將該女送進管收所。

新竹分署調查，該女2013年7月間就接獲國稅局通知須到案說明，該女於收受國稅局通知後，所掌控的人頭帳戶仍有大筆金額進出，自2013年至2017年間，單筆提領100萬元以上之交易紀錄共11筆；且該女於2013年11月間收受營業稅違章核定稅額繳款書後，當天自帳戶匯出約469萬元。

新竹分署指出，該女雖於2015年間被新竹分署拘提到案，並辦理分期且由親友任擔保人，但該女竟又在擔保人的不動產上設定虛偽高額抵押權，新竹分署認為此舉明顯構成「隱匿、處分應供強制執行財產」、「顯有履行義務之可能，故不履行」等法定管收事由。

新竹分署2021年5月間通知該女到案，不過，該女對資金流向無法提出合理說明，因此，新竹分署將其留置，並向新竹地方法院聲請管收，卻遭駁回。最終，新竹分署提起2次抗告，終於在今年1月間由新竹地方法院裁定准予管收3個月，將該女送入管收所。