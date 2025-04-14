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新北里長涉侵占資源回收物私自變賣 一審判1年6月

中央社／ 新北14日電

新北市板橋區洪姓里長與妻子郭姓女子涉侵占資源回收物，私下秤重變賣，不法所得約新台幣5萬元。新北地院近日依犯侵占非公用財物罪，判處洪男有期徒刑1年6月，褫奪公權1年。

新北地院新聞資料指出，洪男自民國105年起配合新北市環保局「黃金資收站」政策，申設里活動中心為該里資源回收站，協助環保局收運資源回收物。

依據規定，黃金資收站定期收取民眾資源回收物後，須將回收物秤重並登載重量，由擔任資收站志工的里長或里民協助整理分類，交給市府清潔隊統一清運及變賣，變賣金額70%計算資源回收金，撥入該里黃金資收站郵局專戶，做為里基層工作、社會照顧、資收運作及社區營造等用途。

洪男與郭女涉於108年起藉辦理「黃金資收站」業務，將回收價格較高的鐵鋁罐、家電類等資源回收物私下侵占入己，另存放在里活動中心隔間內，之後載運到民間資源回收公司秤重變賣，將現金款項中飽私囊，由郭女作為家用補貼，每次變賣約500至1000元不等，至去年3月間止，不法所得約5萬元。

新北地院表示，2人所為均構成貪污治罪條例第6條第1項第3款所定侵占職務上所持有之非公用私有財物罪。法官審酌，2人一時失慮、貪圖小利，犯後態度及繳回犯罪所得5萬元等情狀，判處洪男有期徒刑1年6月，褫奪公權1年；郭女處有期徒刑10月。可上訴。

侵占 環保局 資源回收

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