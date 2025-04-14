曹興誠列「台獨頑固分子」討公道 控告國台辦恐嚇結果出爐

中共國台辦將罷免藍委徐巧芯的領銜人、前聯電董事長曹興列為台獨人士，表示要加以「懲治」，曹自訴國台辦發言人陳斌華、主任宋濤犯恐嚇、強制罪。台北地院認為，陳斌華、宋濤不能對曹直接懲治，曹舉證不足，裁定駁回自訴案。

中共中央台辦、國台辦2024年6月21日發布「最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家公安部、司法部聯合制定印發了《關於依法懲治"台獨"頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，於今天發佈施行」的「國台辦與相關部門聯合專題發佈會實錄」文。

2024年10月14日、10月16日再發布「陳斌華10月14日表示，依法對曹興誠等涉『獨』言論囂張、謀『獨』行徑惡劣、肆意倚外抗中，宣布對興誠等實施懲治、終身追責」內容，曹提自訴反擊。

法官認為，依曹興誠自訴意思，陳斌華、宋濤基於執行職務傳達國台辦的意思，是否可直接認定主觀上在恐嚇曹，先有疑問。

法官認為，曹興誠所說的「懲治」指的是「限制自訴人出行、企業經營、監禁、殺害及其他一切必要『懲治』措施在內之種種『制裁』」，且曹認為是「以中國之國家力量，恐嚇危害自訴人生命、身體、自由、名譽與財產」，由此可見，陳斌華與宋濤並不能左右對曹興誠施以懲治。

法官認為，陳斌華、宋濤的言論使人產生嫌惡、不快或不安，也足以引起政治或社會上的責難，不過，依曹興誠所舉證，難以直接認定陳斌華、宋濤應受恐嚇罪處罰。

曹興誠也自訴陳斌華、宋濤脅迫他受憲法保障的政治言論與政治活動的權利，犯強制罪，法官認為，陳斌華表達不能接受曹的政治言論，不過，曹自訴僅稱陳代表國台辦發聲，如何認定陳、宋有共犯關係？是另一疑義。