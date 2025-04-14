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判決兩個版本 米其林名攤老闆現身說法

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導

台灣公民人權聯盟上午舉行「一份判決兩個版本，公告制度形同虛設？司法信任還剩多少？」記者會，米其林名攤「梁記滷味」老闆梁廣雲在記者會中表示，十多年前因遭恐嚇威脅，被迫賤賣攤位，故而提起損害賠償訴訟，但多年官司結果，卻遭遇荒謬至極的司法經歷。

梁廣雲表示十多年前因遭恐嚇威脅，被迫賤賣攤位，故而提起損害賠償訴訟，法院108年9月9日明明已在司法院系統公告，被告三人應連帶賠償之勝訴判決主文，三天後收到的卻是內容歧異，僅其中林姓被告一人單獨賠償之判決書，公告主文與實際送達內容不一致。記者會指出此重大瑕疵、雖經司法院人事審議委員會調查屬實，但最後卻僅以「誤傳」定調為行政疏失，關起門來以書面告誠草草處理，對外對於已公告主文的羈束力，卻無任何具體補救作為，突顯司法院對於裁判程序及效力，沒有任何查證及把關能力，司法行政管理及風險控管顯已徹底失能。

台灣公民人權聯盟上午舉行「一份判決兩個版本，公告制度形同虛設？司法信任還剩多少？」記者會，米其林名攤「梁記滷味」老闆梁廣雲（右二）十多年前因遭恐嚇威脅，被迫賤賣攤位，故而提起損害賠償訴訟，但多年官司結果，卻收到公告主文與實際送達內容不一致的狀況。記者曾吉松／攝影
台灣公民人權聯盟上午舉行「一份判決兩個版本，公告制度形同虛設？司法信任還剩多少？」記者會，米其林名攤「梁記滷味」老闆梁廣雲（右二）十多年前因遭恐嚇威脅，被迫賤賣攤位，故而提起損害賠償訴訟，但多年官司結果，卻收到公告主文與實際送達內容不一致的狀況。記者曾吉松／攝影
台灣公民人權聯盟上午舉行「一份判決兩個版本，公告制度形同虛設？司法信任還剩多少？」記者會，米其林名攤「梁記滷味」老闆梁廣雲（中）十多年前因遭恐嚇威脅，被迫賤賣攤位，故而提起損害賠償訴訟，但多年官司結果，卻收到公告主文與實際送達內容不一致的狀況。記者曾吉松／攝影
台灣公民人權聯盟上午舉行「一份判決兩個版本，公告制度形同虛設？司法信任還剩多少？」記者會，米其林名攤「梁記滷味」老闆梁廣雲（中）十多年前因遭恐嚇威脅，被迫賤賣攤位，故而提起損害賠償訴訟，但多年官司結果，卻收到公告主文與實際送達內容不一致的狀況。記者曾吉松／攝影

司法院 恐嚇 記者會

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