白天要送瓦斯 瓦斯行司機竟喝酒到天亮再開小貨車上路

50歲杜姓男子明知上午要到任職瓦斯行駕駛小貨車運送瓦斯，凌晨竟仍喝酒到天亮，並在開車開到下午時擦撞路邊車輛，所幸無人受傷；當時杜的酒測值達每公升0.31毫克，台南地院將他依不能安全駕駛動力交通工具罪判刑4月，得易科罰金，以1千元折算1日。

判決書指出，杜姓男子去年12月6日明知上午9時許要前往瓦斯行駕駛小貨車運送瓦斯，竟仍在台南市歸仁區租屋處從凌晨2時許飲酒到清晨5時許；直到下午1時許，杜運送瓦斯途中，擦撞吳姓男子的小貨車，所幸無人受傷，吳報警處理。

杜姓男子當時酒測值仍達每公升0.31毫克，警方將他依公共危險罪移送法辦，檢察官提起公訴，聲請簡易判決處刑；杜在檢警偵訊、法院審理時都承認犯行，法院指出，杜用小貨車載送瓦斯行駛於市區道路，顯然漠視酒後駕車對一般往來之人車所生高度危險性。

法院審酌，考量杜尚無不能安全駕駛動力交通工具前案紀錄、國中畢業之智識程度、本次酒駕未致人受傷、坦承犯行之犯後態度，將他依不能安全駕駛動力交通工具罪，判刑4月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康