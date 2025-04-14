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資通電軍少校騙投資化妝品狂吸金2.2億 他和妻子、小舅子全要入監服刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國防部資通電軍指揮部少校監察參謀官鞠琮麟、妻子郭侑旻和同袍、小舅子郭政綱等人，藉投資化妝品吸金2億餘元，最高法院依非法經營銀行業務罪判鞠琮麟4年、郭侑旻、郭政綱各判3年8月、2年徒刑定讞。

鞠琮麟、郭侑旻為夫妻﹔郭政綱則為郭侑旻胞弟。鞠自2019年任國防部資通電軍指揮部督察室擔任少校監察參謀官，郭政綱也任軍職。因郭侑旻在某知名化妝品公司任職，鞠琮麟便利用妻子工作，由鞠設立「愛拼才會贏2.0」LINE社群。

鞠琮麟等人以投資化妝品生意需用長短期資金，分1年期購入化妝品資金50萬元，每月可分得利潤約2.5萬元不等的長期方案，及節慶檔期搶購化妝品，投入10萬元每月可得3000元至1萬2000 元的短期方案，以1.6％至12％不等的高額月利率為誘因，招攬參加社群者投資，自2016年起至2020年被人檢舉查獲為止，合計吸金達2億1951萬1027元。

屏東地方法院一審認為鞠琮麟等人以老鼠會手法非法吸金，招攬軍中同袍、退役役軍人、親友投資，違反銀行法非銀行不得經營收受存款、投資、吸收資金等業務規定，判鞠琮麟4年，郭侑旻、郭政綱則判3年8月、3年6月徒刑。

鞠琮麟等人不服上訴，高雄高分院二審認為，鞠琮麟等人雖否認犯行，但根據被害人相關說法和卷內事證，認定3人確實有吸金的犯罪事實，審酌後仍判鞠琮麟4年、郭侑旻3年8月，但改判郭綱2年徒刑。

案件上訴後，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

化妝品 吸金 國防部 老鼠會

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