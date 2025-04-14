中檢今年「淨土」守護高美溼地 破10團環保蟑螂抓156人

台中地檢署今年展開「淨土專案」，利用首創的資訊共享平台，與環境部、調查局、市警局等單位合組「檢警環林聯合查緝環保犯罪小組」，截至3月為止，已破獲10團環保不法集團，帶回涉案156人，其中6人遭法院羈押，初估不法所得達3億元，展現打擊環保犯罪的能力。

台中地檢署檢察長張介欽重視營建廢棄物非法傾倒亂象，指定執行秘書、主任檢察官吳錦龍與市府環保局等單位合作，透過「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，針對環保不法集團展開查緝。

台中地檢署從今年1月開始，展開為期3個月的「淨土專案」，利用以守望通報網 、 機關聯防 、 科技監控 、 智慧圍籬等多重偵查策略，鎖定犯罪集團強力掃蕩及防杜危害擴大。

台中地檢署檢察官劉志文、洪瑞君、洪明賢、陳祥薇、黃芝瑋、黃立宇等人，在執行專案期間，統合國土團隊成員陸續破獲10個環保犯罪集團，發動搜索64處所、查緝到案156人，聲押6人獲准、交保79人，同時查扣犯罪工具車輛、133台挖土機，不法所得金額初估近3億元。

專案小組發現，此次涉案不法集團除汙染農地、水利地、山坡地、重要野生動物保護區外，甚至連重要生態保護區「高美濕地」鄰近區域也遭荼毒。

專案小組以「以人追車」 、 「以車追地」等跨域查緝策略，擴大追查，順利能一舉破獲傾倒集團現行犯，即時保護重要知名生態環境免於遭受污染波及。

台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌說，「檢警環林聯合查緝環保犯罪小組」由台中地檢署、市府環保局、環境部、保七總隊、調查局、市警局等單位組成，已緊密運作多年，也首創將資訊平台具體運用在環保犯罪的聯合查緝，以利即時掌握犯罪情資，避免犯罪事證湮滅、加速破案時效，有效發揮「資源共享、情資同步」成效。

林宏昌說，另透過深度分析、智慧化各項數據的關聯性，針對轄區棄置點進行熱區分布監測，針對不同犯罪型態定期規劃專案掃蕩，積極溯源、瓦解犯罪組織，強力查扣犯罪工具及不法所得，責成監督犯罪行為人落實回復原狀。