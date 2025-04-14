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兩員警查車籍個資賣車行 二審從輕改判6年、5年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾於高雄小港分局、新北瑞芳分局任職的宋姓、侯姓員警，被控外洩240筆車籍資料給車行業者，獲取11萬元賄款，一審法官依違背職務收受賄賂等罪合併判宋男8年、侯男6年2月，褫奪公權年。高雄高分院審理後，從輕改判宋男6年、侯男5年徒刑。可上訴。

判決指出，宋姓員警與連姓車行業者熟識，連男與員工姜男等人為方便聯繫車主轉貸，2022年7月間找上宋男合作，由宋登入「內政部警政署刑案資訊系統」，查閱車籍資料傳給姜男。

後來宋男又經姜男委託，協助撤銷三輛汽車的協尋案，宋因缺錢，開口向姜、連索賄3萬元，姜應允後付款，宋男卻未能完成撤銷，姜、連要求宋男退款，宋則提議借款轉為查詢車籍個資，每筆折算1000元。

連男、姜男同意後，隨即提供車牌號碼給宋男查詢，宋男便以公務系統查詢一百零五筆車籍個資交給姜男等人，獲利約11萬元。

小港分局前年10月稽核發現宋男濫查個資，報請檢察官指揮後執行搜索，宋男經複訊後聲押獲准，並於收押後離職，姜、連則於去年1月遭羈押。

連男遭收押後，另供出新北市瑞芳分局侯姓警員涉案。侯男因缺錢先跟連男、姜男借款2萬，因還不出錢，兩人便要求侯男以每筆500元價格幫查車籍資料。

侯男事後為姜男、連男查詢115筆車籍個資，另名林姓車行業者也以每筆1000元價碼，請侯代查20筆車籍資料，侯男涉案後也被收押。

高雄地院審理時，宋男辯稱賄款是「借款」，他並無收賄兜售個資，但法官依據其他人證詞，不採信他說法，依違背職務收受賄賂罪、公務員藉職務非法利用個人資料罪，合併判刑8年，褫奪公權4年。

侯男因偵查中自白，且繳回犯罪所得，適用減刑規定，酌減後，依違背職務收受賄賂等罪判刑6年2月，褫奪公權4年。2人不服上訴，高雄高分院從輕改判6年和5年徒刑，均褫奪公權4年，可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

個資 公務員 收賄 車行

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