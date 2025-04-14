張惇涵在媒體造謠「刪中小企業預算」 國民黨團提告違反選罷法

國民黨立院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、副書記長陳玉珍，今至台北地檢署控告總統府副秘書長張惇涵上政論節目造謠國民黨刪除中小企業預算，涉嫌誹謗、違反選罷法，3人強調張惇涵說謊造謠應下台負責，今起向謠言全面開戰，先從總統府開始。

陳玉珍表示，曾為總統府發言人的張惇涵，公開造謠國民黨團陳玉珍刪減預算，意圖促使大罷免，「沒有刪除中小企業預算這回事，張惇涵公開造謠，應下台負責」

王鴻薇指出，張惇涵在政論節目出示錯誤資料，這些是去年底的提案，提案最後撤案或改為主決議，張惇涵上節目時總統府已公告今年度總預算，公告資料中完全沒有刪除中小企業或產創相關預算，張惇涵準備資料有備而去上節目，蓄意造謠。張惇涵有時間去政論節目造謠，卻沒有時間輔佐總統了解美國對等關稅時程，張惇涵作為蓄意、惡劣造謠，卑劣的行為完全經不起法律考驗。