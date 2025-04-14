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連帽外套包頭騎車遭罰未戴安全帽 他稱有…當庭穿給法官看

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

林姓男子騎機車出門時，為了防曬，將連帽外套的帽子套在安全帽外，被員警拍下畫面，開出未戴安全帽罰單；林提告主張有戴安全帽，更出庭在法官面前戴上安全帽，再用外套蓋住，法院對比警方採證影像，認定相符，採信他有戴安全帽，判決撤銷罰單。

判決書指出，台南市林姓男子去年5月24日上午11時許騎機車出門，因被警員目視認為沒有戴安全帽，錄下畫面開出「機車駕駛人未依規定戴安全帽」違規罰單，交通局去年9月裁罰林500元，林不服向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。　

林主張，他是穿防曬外套，為了防曬將連帽外套的帽子套於安全帽外，再拉起外套拉鍊，不是沒戴安全帽，請求撤銷罰單。

交通局認為，外套所附兜帽大小，不可能容納佩戴安全帽頭部，依據採證光碟，兜帽並無安全帽形狀突起及類似形狀，林的身體與頭部比例亦無如一般佩戴安全帽明顯變大情形，請求駁回告訴。

法院指出，當庭勘驗採證光碟，可見林行男子穿著連帽外套，外套帽子固定在頭上未滑落，頭部後方有突起；畫面中確實僅見連帽外套，未見安全帽。不過一般外套帽兜會較人體頭部寬鬆，騎機車時易受行車速度與風力影響脫落。

法院認為，林姓男子騎車期間，外套帽兜無滑落或逸脫，足認帽兜契合頭部大小或以其他方式加以固定；畫面中後頭部外觀有一突起處遭帽兜覆蓋，堪認帽兜內另有其他物體。

法院表示，林姓男子出庭時，當庭配戴有帽緣的半罩式安全帽，並穿戴與採證光碟相同款式、顏色連帽外套，將帽兜後拉起於安全帽外，與採證影片穿著外觀十分類似。且採證影片頭部右側面中間有突出物，與安全帽位置及帽緣形狀類似。

法院認定，林主張將安全帽配戴於連帽外套內，非屬無稽；此外，並無其他事證足證林未戴安全帽，故交通局認林有機車駕駛人未依規定戴安全帽違規行為，尚難採認。林請求撤銷原處分，為有理由，應予准許。

林姓男子騎機車出門時，為了防曬，將連帽外套的帽子套在安全帽外，被員警開罰未戴安全帽；林出庭穿給法官看，法院撤銷罰單。示意圖／本報資料照片
林姓男子騎機車出門時，為了防曬，將連帽外套的帽子套在安全帽外，被員警開罰未戴安全帽；林出庭穿給法官看，法院撤銷罰單。示意圖／本報資料照片

外套 安全帽 罰單

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