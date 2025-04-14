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不滿勵志中學管教 他校教師在法務論壇冒名發誹謗貼文

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

矯正學校的吳姓老師因不滿勵志中學的管教及處事方式，未經相關人員同意或授權，冒用他人名義在法務行政論壇上發表誹謗貼文，在網路社群上發布假訊息「教育圈混不下去，來矯正圈囂張」等，依偽造文書罪起訴，新竹地院審理終結，判8月。

判決書指出，吳姓老師現為矯正學校的老師，因對於勵志中學管教學生及處事方式不滿，未經相關人員同意或授權，冒用其名義，以電腦設備連結網際網路至不特定多數人得共見共聞之法務行政論壇，他前後共偽裝成5個身份，內文寫著「打學生升官」、「打學生你要有報應，恐嚇同仁尼會吃上官司」、「教育圈混不下去，來矯正圈囂張」等文字。

法官審酌，被告身為教師身份，僅因不滿他校師長管教學生及同仁相處間的方式，未思以理性方式處理，率爾冒用告訴人等人的名義，在不特定多數人得共見共聞的法務行政論壇上發表，足以貶損告訴人等人名譽之貼文內容，而散布於眾，欠缺尊重他人權益之法治觀念，所為實屬不該。

法官並念其犯後已坦承犯行，犯後態度尚可，併參以被告迄今尚未與告訴人等人達成和解或取得告訴人等人之諒解，最後依犯行使偽造準私文書罪，共5罪，判8個月。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

偽造文書 教師 新竹 網路

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