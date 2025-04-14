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獨／4月大雙胞胎姊妹一死一傷 涉虐父二審以情堪憫恕減刑、輕判5年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓男子6年前照料3名女兒時心煩，涉用力搖晃4月大雙胞胎次女致腦傷，鄭隔年初時，又因次女重傷等壓力，傷害雙胞胎小女兒致腦出血，一審判鄭8年6月，二審以鄭是經濟支柱、2女仍年幼需父母親情，有情堪憫恕之處為由減刑，改判5年。

檢警調查，鄭姓男子與妻育有3名年幼女兒，其中一對是雙胞胎，2019年12月間，鄭男下班返家，當時妻子在浴室清潔小孩洗澡用品時，鄭因一歲多的大女兒、4月大的二女兒同時哭鬧，鄭心煩意亂，抱起4月大二女兒用力搖晃後，放到床上。

鄭男後來發現二女兒意識模糊、四肢癱軟，趕緊將二女兒送醫，經手術後撿回一命，院方檢查後發現，女嬰有硬腦膜下出血症狀，判斷為「嬰兒搖晃症」，依規定通報為高風險家庭，由檢警介入調查。

鄭男二女兒在2020年1月間轉普通病房後，因黃姓女看護小憩時，未注意血氧機已連續發生響音達419秒，導致女嬰缺氧性病變。

未料黃姓女看護卻沒有注意血氧機數值，反而因自身體力不支在旁小憩，期間女嬰血氧異常機器連續發生聲響，直到隔壁房家屬聽到通知，卻已造成女嬰缺氧性腦病變。

鄭男在2020年3月間，因不堪二女兒重傷住院、涉及刑案等壓力，以不明方式傷害4月大的小女兒，造成小女兒臉部、大腿有不明瘀傷，小女兒因腸胃炎送醫後，被醫生發現瘀傷、抽搐後，發現腦出血。

檢警調查時，鄭男辯稱不知腦傷如何造成，僅說有用直式、橫式方式抱女兒。

檢方依對兒童犯傷害致重傷、傷害罪，起訴鄭男、黃女，一審時黃女與家屬和解，獲公訴不受理，鄭男二女兒傷重不治，法官依傷害致死等二罪判鄭8年、10月徒刑，應執行8年6月。

鄭男以量刑過重上訴，台中高分院近日審結，認為女嬰死亡看護也有責任，鄭的兩名女兒仍年幼，需親情陪伴，鄭是家中經濟支柱，積極配合社會局親職教育，未再傳不當管教，認情堪憫恕減刑，分判4年6月、10月徒刑，應執行5年徒刑，可上訴。

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台中市鄭姓男子涉施虐未足歲雙胞胎姊妹，釀一死一傷，台中高分院近日宣判。圖／本報系資料照
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壓力 嬰兒 小女兒 看護 雙胞胎

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