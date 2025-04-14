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成大女助理出門倒垃圾遭保時捷轎車撞死 駕駛獲緩起訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

成功大學謝姓女助理去年7月晚間出門倒垃圾後，徒步行經行人穿越道要返家時，遭一輛左轉東門路的保時捷休旅車撞上，傷重不治；肇事蔡姓駕駛因承認犯行，賠償500萬元給死者家屬，達成和解，台南地檢署依過失致死罪處分蔡緩起訴1年。

去年7月20日晚間7時許，成功大學一名教授的謝姓女助理（53歲）出門倒垃圾，隨後步行在台南市東區東門路與富農街口的行人穿越道，準備返家，卻遭左轉東門路30多歲蔡姓男子駕駛的保時捷休旅車撞上，謝女頭部、身體重創流血，腿部骨折

謝女送醫後，傷勢包括頭部外傷、大腦出血與顱骨骨折併氣腦、雙側肺挫傷、骨盆骨折與腳骨折等多重傷勢，因傷勢過重，隔天上午8時許宣告不治；肇事的蔡姓駕駛酒測值是零，檢警偵訊時，均承認犯行，表示沒有注意到有行人就轉彎。

謝女與陳姓丈夫育有1子1女，均無法接受最親的家人只是到戶外倒垃圾，寶貴的性命就這麼無辜被奪走；3歲女兒走在行人穿越道前年同樣遭車輛撞死的余姓父親當時也關心本案，與家屬同聲呼籲，駕駛人行經路口一定要停讓行人，不要讓「行人地獄」悲劇一再發生。

檢方認定，蔡涉過失致死罪，考量素行尚可，已賠償500萬元（不含強制險）給謝女家屬，達成和解，蔡歷經此教訓，當知警惕、應無再犯之虞，處分緩起訴1年，在緩起訴確定之日起6個月內，必須向公庫支付3萬元、參加1場法治教育課程。

2023年5月8日上午10時許，3歲余姓女童跟母親走在台南市北區忠義路2段、成功路口行人穿越道時，遭杜姓孕婦駕駛的左轉轎車撞死，女童母親重傷住院，引發社會關注；杜女因與女童家屬達成調解，家屬也希望案件可以告一段落，法院依過失致死罪判刑2年，宣告緩刑5年。

女童遭撞死引發全國重視行人地獄問題，父親余志祥為了女兒發生憾事，催生成立「台南市人本交通促進協會」，盼能推動「人本交通」理念，呼籲駕駛人要建立優先禮讓行人的駕駛觀念與行為，政府也應在法制及硬體建設加強讓行人能夠安心平安走在行人穿越道。

成功大學謝姓女助理晚間出門倒垃圾，徒步行經行人穿越道要返家時，遭一輛左轉東門路的保時捷休旅車撞上，傷重不治，肇事蔡姓駕駛獲緩起訴。記者袁志豪／翻攝
成功大學謝姓女助理晚間出門倒垃圾，徒步行經行人穿越道要返家時，遭一輛左轉東門路的保時捷休旅車撞上，傷重不治，肇事蔡姓駕駛獲緩起訴。記者袁志豪／翻攝
成功大學謝姓女助理晚間出門倒垃圾，徒步行經行人穿越道要返家時，遭一輛左轉東門路的保時捷休旅車撞上，傷重不治，肇事蔡姓駕駛獲緩起訴。記者袁志豪／翻攝
成功大學謝姓女助理晚間出門倒垃圾，徒步行經行人穿越道要返家時，遭一輛左轉東門路的保時捷休旅車撞上，傷重不治，肇事蔡姓駕駛獲緩起訴。記者袁志豪／翻攝

成功大學 行人地獄 過失致死 骨折

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