合夥開冰店、委託買賣股票出狀況 婆媳對簿公堂明算帳

基隆市有名婦人控告媳婦，沒把委託賣出股票的錢給她。媳婦辯稱兩人合夥開剉冰店已停業，婆婆曾說股款充當返還投入的資金，才沒給婆婆。法官查出婆婆與兒、媳的LINE訊息，確有提及股款作為退夥費用的事，判決婆婆敗訴。全案可上訴。

婆婆提告指出，去年她委託媳婦購買指定股票，分別在7月29日、8月5日各給媳14萬5561元、3萬7553元，合計18萬3114元。去年9月間她要求媳婦賣掉股票，並將錢還給她，但媳婦置之不理，因此提起不當得利訴訟，要求媳婦還錢。

媳婦辯稱，婆婆本來想替兒子，也就是她的丈夫購買投資型保單，被拒保後，兩人商議以丈夫名義購買股票型基金，又因無法登入丈夫股票帳戶作罷，改約定以媳婦名義購買指定股票。去年9月27日、10月18日她依婆婆指示出售股票，交割款共17萬7120元，虧損5994元。

媳婦說，她和婆婆在前年7月間合夥開剉冰店，她出資30萬元，占三成。去年9月18日婆婆單方面要求她退夥，並取走剉冰店鑰匙，讓她無法進入剉冰店。當天婆婆有傳訊息給她，要以出售股票款項作為退夥費用，扣除這筆錢，婆婆仍應返還她12萬2880元。

媳婦說，她已申請法扶律師，會另外提起訴訟處理合夥清算、返還出資差額及店面租金責任等爭議。尚未清算完畢前，婆婆提起訴訟要她還錢，讓她承受極大壓力，聲明駁回告訴。

面對媳婦的抗辯內容，婆婆指出，去年9月間她曾告訴媳婦，如果不合夥而沒辦法經營，答應把錢還給媳婦；如果剉冰店有賺錢，就不還，也有在吵架時，說出將股票交割款扣抵出資額等話。剉冰店已沒在營運，購買生財器具等花費尚未清算，媳婦還欠她其他款項也未清償，所以她不用返還出資額。媳婦應返賣股款項給她，與她是否應退還出資額給媳婦是兩回事。

基隆地方法院法官審理後指出，媳婦受婆婆委託買賣股票，應依委任關係給付出售股票款項17萬7120元。媳婦辯稱婆婆同意股款扣抵退夥費用，與婆婆自陳說過不合夥而挫冰店沒辦法經營，答應退還合夥出資額、股款扣抵、剉冰店已沒再經營語相符。