澎湖少年無照狂飆頻傳 警一夜查獲2起開出6罰單

馬公市區最近接連傳出有少年無照駕駛狂飆情形，嚴重危及交通秩序，馬公警方12日晚間一連查獲2起，累積開出6張罰單，並吊扣車牌和保管，以維護交通與治安。

澎湖最近有民眾在臉書或社群媒體反映市區常見有無照駕駛狂飆情事，警方獲報認定已嚴重破壞交通秩序，枉顧用路人生命及財產，連馬公分局光明所所長宋玉弘在勤餘時間，也碰上違規車輛在路上狂飆，立即通報分局各單位全力攔查。

馬公分局在12日晚上7時40分和10時40分，分別在馬公石泉社區內道路與馬公太陽城購物中心前道路，主動攔查1機車2人和1部自小客車內載有6人，機車部分，依法開立「無照駕駛」、「機車附載座人未依規定戴安全帽」、「擅自變更原規格設備」3張罰單。

自小客車部分，依法開立「無照駕駛」、「載運人數超過核定數額」、「吊扣汽車所有人牌照」3張罰單，若涉及公共危險，依法送辦，另外告發自小客車車主，並將自小客車移置保管，吊照6個月。

馬公分局表示，感謝市民熱心舉發，警方將秉持一貫職責，全力取締危害公眾生命安全之各種違規駕駛情事，同時籲請民眾勇於舉發交通違規行為，以利警方即時查辦，共同維護菊島交通及治安。