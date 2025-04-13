杭州亞運圍棋教練遭廢資格興訟求回復 判敗訴

杭州亞運圍棋林姓教練賽後遭撤銷國家隊教練資格，提行政訴訟告教育部及體育署，請求回復資格並頒給獎金。法院認定本件為林男與圍協之間民事爭議，判決敗訴，可上訴。

台北高等行政法院判決指出，全案緣於，林姓教練於第19屆杭州亞洲運動會期間涉犯重大缺失，遭選手於賽事結束後，以書面文件向圍協申訴，圍協受理申訴後，於2023年10月17日召開圍協理監事會議決議撤銷林男的國家隊教練資格，並發函通知。林男不服，委任律師向圍協提出申訴，圍協於2023年11月22日回覆申訴不成立。

林男後來提起本件行政訴訟，控告教育部及教育部體育署，主張撤銷訴訟部分，應撤銷圍協的決議發函及申訴不成立；課予義務訴訟部分，應回復他的國家隊教練資格、頒給國光獎金新台幣100萬元及國光獎章。案件由台北高等行政法院審理。

林男另委任律師向體育署請求，應撤銷圍協的決議發函及申訴不成立；體育署回覆，林男對於圍協的申訴決定不服，應提起民事救濟，教育部不及於協會與第三人之間的私權紛爭。

法院認定，撤銷國家教練資格的事務決定，屬於特定體育團體私法自治的行為，雖然受到國家機關依法令的監督管理，但本質上並非行政機關委託行使公權力的行政行為。

法院指出，林男對圍協有關撤銷資格的相關決定不服，核屬林男與圍協之間的私法爭議事項，自應以圍協為被告提起民事訴訟救濟，但是林男捨此不為，反以教育部、體育署為被告提起本件行政訴訟，請求發動行政權撤銷林男與圍協之間的私權關係，林男的請求於法無據。

至於頒給國光獎章及有功教練獎金部分，法院指出，此必須是具備教練資格的前提下，才可以請求的事項，林男這部分請求，也無所依據。

法院日前判決林男敗訴，可上訴。