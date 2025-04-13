快訊

國二兒「偷交女友」 人父陷兩難：該告訴老婆還是偷放保險套？

股災的這一週！存股哥：黃金「絕望時期的貨幣」資產穩定器

華航飛新加坡航班機務訊號異常 轉降小港機場

聽新聞
0:00 / 0:00

石碇財神廟主委涉詐欺 民政局：未判決不得作重大決策

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

檢警偵辦新北市石碇五路財神廟現任主委田朝益被控詐欺等案，日前二度搜索五路財神廟，拘提田朝益父子、莊姓會計等人到案，認為田朝益疑涉對前主委許昭男等被害人詐騙，取得廟產及私產等，以及涉及偽造文書、妨害秘密等罪嫌，訊後田男以20萬元交保、莊姓會計限制住居、田男的兒子請回。

記者今天聯繫回應，廟方不願多談。

新北市民政局表示，寺廟負責人選舉屬內部事務，主管機關依法不介入裁定，目前案件已進入司法調查，將依法院判決結果辦理相關登記，並強調在判決未確定前，田朝益不得辦理重大決策。

檢警調查指出，田朝益被控於2019年偽造信徒大會及管委會開會紀錄，報請新北市民政局備查後接任主委，且涉嫌佯稱能解決寺廟用地問題，詐取前主委許昭男一家上億元財產，甚至遭控安裝GPS追蹤前廟務幹部。日前檢方第二度搜索廟方，並對田朝益裁定20萬元交保，對涉案會計限制住居，田朝益兒子則請回。

民政局表示，依內政部84年函示，寺廟負責人選舉應依章程或信徒大會議決進行，屬廟務自治範疇，主管機關不介入變動登記之裁定。對於該案進入司法程序，民政局已配合提供資料，未來將依判決結果辦理相關登記作業。

民政局指出，現階段基於職權，將持續輔導廟務正常運作，並明確指出田朝益在判決尚未確定前，無權辦理財產處分、章程修訂等重大決策，以保障寺廟公共資產及信徒權益。

春節期間有不少信徒前往新北石碇五路財神廟求發財金，元寶造型金爐與梁柱讓信眾感受濃厚財氣。圖／新北觀旅局提供
春節期間有不少信徒前往新北石碇五路財神廟求發財金，元寶造型金爐與梁柱讓信眾感受濃厚財氣。圖／新北觀旅局提供

司法

延伸閱讀

罷團借不到場地質疑公權力阻撓 桃市民政局說分明

防「役」搞怪花招百出 也有父苦等兒長高再簽志願役

扁平足10年流失近6千兵源 新北籲中央檢討免役標準

鍾文智疑曾落腳石碇 北檢：分析情資全力追緝

相關新聞

石碇財神廟主委涉詐欺 民政局：未判決不得作重大決策

檢警偵辦新北市石碇五路財神廟現任主委田朝益被控詐欺等案，日前二度搜索五路財神廟，拘提田朝益父子、莊姓會計等人到案，認為田...

她被警攔下開罰違規...地圖根本無此地點 法院撤銷罰單

王姓女子開車被員警攔下開罰違規，台南市交通局依據舉發單裁罰1500元，王女不服提告；法院檢視Google地圖，發現員警記...

林岱樺服務處「團滅」 2羈押3交保

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費、政治獻金案，前天再發動搜索，約談林岱樺林園服務處主任周忠信、大寮服務處主任林弘...

中風昏迷占病床1年半 法院判遷出

郭姓男子因十二指腸出血到台中中國醫藥大學附設醫院急診，穩定後因腦中風昏迷須由長照單位治療，院方前年起通知家屬辦理出院被拒...

林岱樺涉貪擴大！服務處主任1收押1交保 地方團隊受重挫

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案案情擴大，雄檢本月9日再度問訊林岱樺後，昨天檢調再度發動搜索，帶回多名服務處助理...

2服務處主任遭聲押 林岱樺低調不表達意見：謝謝大家關心

立委林岱樺捲入詐領助理費、政治獻金案，針對雄檢聲押林園服務處主任周忠信、大寮服務處主任林弘文，今天林岱樺在高雄五甲龍成宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。