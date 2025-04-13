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石碇財神廟主委涉詐欺 民政局：未判決不得作重大決策
檢警偵辦新北市石碇五路財神廟現任主委田朝益被控詐欺等案，日前二度搜索五路財神廟，拘提田朝益父子、莊姓會計等人到案，認為田朝益疑涉對前主委許昭男等被害人詐騙，取得廟產及私產等，以及涉及偽造文書、妨害秘密等罪嫌，訊後田男以20萬元交保、莊姓會計限制住居、田男的兒子請回。
記者今天聯繫回應，廟方不願多談。
新北市民政局表示，寺廟負責人選舉屬內部事務，主管機關依法不介入裁定，目前案件已進入司法調查，將依法院判決結果辦理相關登記，並強調在判決未確定前，田朝益不得辦理重大決策。
檢警調查指出，田朝益被控於2019年偽造信徒大會及管委會開會紀錄，報請新北市民政局備查後接任主委，且涉嫌佯稱能解決寺廟用地問題，詐取前主委許昭男一家上億元財產，甚至遭控安裝GPS追蹤前廟務幹部。日前檢方第二度搜索廟方，並對田朝益裁定20萬元交保，對涉案會計限制住居，田朝益兒子則請回。
民政局表示，依內政部84年函示，寺廟負責人選舉應依章程或信徒大會議決進行，屬廟務自治範疇，主管機關不介入變動登記之裁定。對於該案進入司法程序，民政局已配合提供資料，未來將依判決結果辦理相關登記作業。
民政局指出，現階段基於職權，將持續輔導廟務正常運作，並明確指出田朝益在判決尚未確定前，無權辦理財產處分、章程修訂等重大決策，以保障寺廟公共資產及信徒權益。
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