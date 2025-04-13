她被警攔下開罰違規...地圖根本無此地點 法院撤銷罰單

王姓女子開車被員警攔下開罰違規，台南市交通局依據舉發單裁罰1500元，王女不服提告；法院檢視Google地圖，發現員警記載的違規地點，是兩條不會交會的平行道路交叉口，地圖上根本無此地點，交通局事後改稱是另處路口，法院不採信，判決撤銷罰單。

判決書指出，王姓女子2023年10月15日下午1時許開車行經屏東縣內埔鄉中林路時，被轄區內埔警分局員警攔下，認為王女行經閃光紅燈，未依號誌先完全停下、查看左右來車再往前行駛，當場開出「行經設有閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓」罰單。

王女認為沒有違規拒簽，員警將她移送台南市交通局，另以雙掛號方式送達舉發單；交通局去年5月將王女裁罰1500元，王女不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟指出，前年10月的案件，去年4月才收受裁決函覆，顯已逾越法定裁罰及處理時限。

王女主張，員警行車記錄器影像模糊不清，無法看清車型、車號等特徵，直至員警攔停前的交岔路口，明顯可見她行經口號誌有煞停，後車燈有亮起；交通局沒有調查警車行車記錄器影像，僅憑員警片面說詞，即為裁罰，侵害人民權利，請求撤銷罰單。

交通局指出，經檢視員警職務報告及違規示意圖，現場路口有閃光紅燈，且地面上有「停」字標誌，車輛應完全靜止並查看有無來車，而非僅做到減速慢行；員警當場目視舉發，足以認定王女確有行經設有閃光紅燈號誌交岔路口，不依規定停讓違規行為。

法院說明，本案警方以雙掛號方式送達舉發單，並未逾道交條例第90條所規定2個月舉發時效，裁決日期為去年5月13日，亦未逾行政罰法規定3年裁處時效；不過，依據員警職務報告及違規示意圖，均指王女車輛違規地點為中林路464巷與聯通街口。

法院檢視Google地圖、街景圖，發現中林路464巷與聯通街口為兩條平行道路，兩條道路中間至少相隔有觀山街；再以員警所提出的「現場照片」，比對Google地圖上5處交岔路口街景圖，「現場照片」似為聯通街與不知名路交岔路口處。

法院指出，員警在提出違規地點現場照片，以及出庭作證時，均指稱違規地點在中林路464巷與聯通街口，直到法院依據Google地圖要求交通局表示意見，交通局才再依據員警去年12月提出的職務報告，改稱違規地點在「中林路422巷與聯通街口」。

法院認為，即使王女確實有違規，地點絕不是原來員警記載的中林路464巷與聯通街口，兩條道路並不相交，彼此相距有一段距離；員警提出的現場照片，既不是舉發單上記載的違規地點，是否確實是「中林路422巷與聯通街口」，也難已盡信。