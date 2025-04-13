中風昏迷占病床1年半 法院判遷出

中國醫藥大學附設醫院。圖／報系資料照 郭姓男子因十二指腸出血到台中中國醫藥大學附設醫院急診，穩定後因腦中風昏迷須由長照單位治療，院方前年起通知家屬辦理出院被拒，提民事訴訟請求返還病床；法院認定，郭男非病況危急病人，卻占用病床一年半，屬無權占有，判決遷出。

中國附醫表示，郭男二○二三年五月十二日赴院急診，隔天接受胃鏡檢查，發現十二指腸噴射性出血，止血過程中他意識改變、出現癲癇，緊急插管急救，十四日再度出血，當天完成出血轉加護病房，後續意識未恢復，經腦部斷層發現中風。

中國附醫指出，郭男六月十三日脫離呼吸器、意識未恢復，建議氣切但家屬拒絕，並轉入一般病房，而郭男的病情經手術治療終結，主治醫師診斷病情穩定，無需外科處置，也不用繼續住院，腦中風須至慢性病治療院所長期照護，但多次通知家屬辦理出院，對方都拒絕。

中國附醫主張，院方前後於二○二三年九月十五日、二○二四年七月九日多次通知家屬替郭辦出院，且雙方的醫療契約早已終止，依民法請求將郭男病床遷出，騰空還給醫院。

郭男代理人抗辯指稱，因家屬不同意郭男氣切，另經詢問收容機構不願意收治郭男，才請中國附醫幫忙尋找收容機構。

台中地院審查，郭男目前病情穩定，無繼續住院必要，腦中風經會診認為恢復意識機會低，須由慢性病治療院所長期照護，因此郭男已非病況危急病人，中國附醫得先通知對方、給予時間尋找替代照護者，院方確實也提前一年多告知家屬，雙方醫療契約已於二○二四年十一月一日終止。

法院認為，郭男持續占用病床，拒絕辦理出院，屬於無權占有，認為中國附醫主張有依據，判決郭男要從院區病床遷出。