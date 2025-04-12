林岱樺涉貪擴大！服務處主任1收押1交保 地方團隊受重挫

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案案情擴大，雄檢本月9日再度問訊林岱樺後，昨天檢調再度發動搜索，帶回多名服務處助理，其中林的服務處主任周忠信、林弘文等5人複訊後依貪汙罪聲押，下午雄院開庭審理，周忠信及連姓助理裁押，林弘文及另兩名助理交保，地方服務團隊遭遇重挫。

周忠信是林岱樺團隊核心要角，負責地方組織，今遭羈押，再加上熟悉團隊金流及運作的親信、通法寺住持釋煌智、胞弟林岱融等人也被羈押，地方服務團隊缺少一名領頭人，為林岱樺角逐下屆高雄市長添上阻礙。

林岱樺今在鳳山五甲龍成宮舉辦政策宣講會，受訪未談案情，僅稱遵守檢察官諭知，不對任何案情表達意見，林邊講一旁還有支持者鼓譟，高喊「加油」。

雄檢調查，林岱樺與仁武區通法寺往來密切，她還曾任該寺護法會長，卻被檢調懷疑透過通法寺隱匿選區廠商捐款，該寺住持釋煌智（俗名洪正威）還以林已故父親林三郎名義，成立林三郎覺教基金會，並擔任該基金會董事長，藉此隱匿金流規避監管。

檢調偵辦政治獻金一案時，清查通法寺、服務處等相關人等金流，還發現釋煌智曾以通法寺師傅等人頭，掛名林岱樺助理，涉嫌詐領國會助理費。

雄檢今年二月發動首波搜索後，先後聲押林岱樺胞弟林岱融、黃姓會計、王姓弟媳及釋煌智獲准，林岱樺則獲一百萬元交保候傳。

檢調昨再發動搜索，周忠信、林弘文及陳姓、孟姓、連姓助理複訊後，被檢方以有串供、滅證之虞聲押。