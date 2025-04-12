2服務處主任遭聲押 林岱樺低調不表達意見：謝謝大家關心

立委林岱樺捲入詐領助理費、政治獻金案，針對雄檢聲押林園服務處主任周忠信、大寮服務處主任林弘文，今天林岱樺在高雄五甲龍成宮造勢活動後受訪說，遵守檢察官諭知，完全不對任何案情表達意見，謝謝大家關心。

林岱樺今天在五甲龍成宮舉辦「守護高雄挺台灣顧未來」造勢大會暨大罷免宣講，邀同黨立委李昆澤、邱志偉、蔡易餘及12名高雄市議員輪番上台開講，林岱樺壓軸上場，前半段都談高雄市政，細數謝長廷、陳菊、陳其邁歷任市長對高雄建設政績，也感謝賴清德總統對高雄發展的支持。

有意角逐下屆高雄市長的林岱樺，是基層看好的熱門人選，卻因助理費、政治獻金案遭檢方搜索調查，如今再傳出林園、大寮服務處主任周忠信、林弘文兩人遭聲押，政壇人士指，幾乎把林岱樺地方組織連根拔起，林的地方團隊形同「團滅」。對服務處主任遭聲押，林岱樺態度低調，對案情不願表達意見。

今天五甲龍成宮造勢大會仍吸引千人到場，不少支持者高喊加油，還給她深深擁抱，人氣不減，此外，市議員林智鴻、陳慧文、張漢忠、江瑞鴻、李雅慧、鄭孟洳、黃文益、黃飛鳳、黃秋媖、高忠德、李雨庭等人均到場支持，湧言會成員幾乎全員到齊送暖。