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林岱樺涉貪案擴大！服務處幾團滅 2人羈押禁見、3人交保

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2服務處主任遭聲押 林岱樺低調不表達意見：謝謝大家關心

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

立委林岱樺捲入詐領助理費、政治獻金案，針對雄檢聲押林園服務處主任周忠信、大寮服務處主任林弘文，今天林岱樺在高雄五甲龍成宮造勢活動後受訪說，遵守檢察官諭知，完全不對任何案情表達意見，謝謝大家關心。

林岱樺今天在五甲龍成宮舉辦「守護高雄挺台灣顧未來」造勢大會暨大罷免宣講，邀同黨立委李昆澤、邱志偉、蔡易餘及12名高雄市議員輪番上台開講，林岱樺壓軸上場，前半段都談高雄市政，細數謝長廷、陳菊、陳其邁歷任市長對高雄建設政績，也感謝賴清德總統對高雄發展的支持。

有意角逐下屆高雄市長的林岱樺，是基層看好的熱門人選，卻因助理費、政治獻金案遭檢方搜索調查，如今再傳出林園、大寮服務處主任周忠信、林弘文兩人遭聲押，政壇人士指，幾乎把林岱樺地方組織連根拔起，林的地方團隊形同「團滅」。對服務處主任遭聲押，林岱樺態度低調，對案情不願表達意見。

今天五甲龍成宮造勢大會仍吸引千人到場，不少支持者高喊加油，還給她深深擁抱，人氣不減，此外，市議員林智鴻、陳慧文、張漢忠、江瑞鴻、李雅慧、鄭孟洳、黃文益、黃飛鳳、黃秋媖、高忠德、李雨庭等人均到場支持，湧言會成員幾乎全員到齊送暖。

被視為前立委趙天麟子弟兵的高雄市前青年局長張以理與林智鴻共同擔綱主持人，引言邀林岱樺上台時，稱她近來遇到一點困難，還要大家給她加油，現場加油聲此起彼落，另外，兩位男主持也被大讚顏值佳，讓造勢活動格外吸睛，成為插曲。

「守護高雄挺台灣顧未來」活動今天在五甲龍成宮舉行，完全是林岱樺的主場。記者郭韋綺／攝影
「守護高雄挺台灣顧未來」活動今天在五甲龍成宮舉行，完全是林岱樺的主場。記者郭韋綺／攝影
立委林岱樺今天在五甲龍成宮舉辦造勢大會。記者郭韋綺／攝影
立委林岱樺今天在五甲龍成宮舉辦造勢大會。記者郭韋綺／攝影
「守護高雄挺台灣顧未來」活動今天在五甲龍成宮舉行，完全是林岱樺的主場。記者郭韋綺／攝影
「守護高雄挺台灣顧未來」活動今天在五甲龍成宮舉行，完全是林岱樺的主場。記者郭韋綺／攝影

主任 林岱樺 聲押

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