男經紀缺「妹源」找同居女高中生 介紹16歲學妹「下海」

在酒店當經紀人的胡姓男子和17歲蔡姓少女同居，胡男缺「妹源」，請蔡女幫忙推薦想賺快錢的正妹，蔡女便將徵才訊息放上社群，吸引16歲學妹應聘坐檯陪酒，胡、蔡則抽佣3分之1時薪，法官依違反兒童及少年性剝削防制條例判胡男徒刑10月。

判決指出，胡男擔任經紀人，負責媒介女子到私人招待所和KTV坐檯陪酒，蔡女因與胡男同居，偶爾也會幫胡尋找想賺快錢的正妹加入。

2022年6月，胡男缺少正妹坐檯，便請蔡女協助物色好友，蔡女便在個人IG發佈招募坐檯小姐的訊息，同校的16歲學妹看見時薪1500元，比打工收入高好幾倍，便主動私訊蔡女應聘。

學妹通過「面試」後，以每小時1500元的價格在高雄、屏東私人招待所或KTV坐檯陪酒，蔡女、胡男則抽走其中的500元，後來學妹坐檯被發現，警方循線查到是由胡男、蔡女媒介，便將兩人依法移送法辦。

高雄地方法院審理時，胡男辯稱不知道學妹未滿18歲，也不曉得蔡女是媒介她學妹坐檯。

但法官發現，蔡男曾於警詢時坦承將網路經紀這塊市場交給蔡女打理，且知道學妹未滿18歲，是到法院審理時，才改口否認知情，不採信他說法。