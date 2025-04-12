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男經紀缺「妹源」找同居女高中生 介紹16歲學妹「下海」
在酒店當經紀人的胡姓男子和17歲蔡姓少女同居，胡男缺「妹源」，請蔡女幫忙推薦想賺快錢的正妹，蔡女便將徵才訊息放上社群，吸引16歲學妹應聘坐檯陪酒，胡、蔡則抽佣3分之1時薪，法官依違反兒童及少年性剝削防制條例判胡男徒刑10月。
判決指出，胡男擔任經紀人，負責媒介女子到私人招待所和KTV坐檯陪酒，蔡女因與胡男同居，偶爾也會幫胡尋找想賺快錢的正妹加入。
2022年6月，胡男缺少正妹坐檯，便請蔡女協助物色好友，蔡女便在個人IG發佈招募坐檯小姐的訊息，同校的16歲學妹看見時薪1500元，比打工收入高好幾倍，便主動私訊蔡女應聘。
學妹通過「面試」後，以每小時1500元的價格在高雄、屏東私人招待所或KTV坐檯陪酒，蔡女、胡男則抽走其中的500元，後來學妹坐檯被發現，警方循線查到是由胡男、蔡女媒介，便將兩人依法移送法辦。
高雄地方法院審理時，胡男辯稱不知道學妹未滿18歲，也不曉得蔡女是媒介她學妹坐檯。
但法官發現，蔡男曾於警詢時坦承將網路經紀這塊市場交給蔡女打理，且知道學妹未滿18歲，是到法院審理時，才改口否認知情，不採信他說法。
法官依據相關事證，認定胡男犯下成年人與少年共同犯意圖營利媒介使少年坐檯陪酒罪，判他徒刑10月，可上訴。至於蔡女，因案發時仍為未成年，由少年法院負責審理。
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