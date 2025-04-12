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台南交通違規即時通上路4年半 車主不再狂吞罰單

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局統計，去年民眾檢舉交通違規達52萬2664件，相較前年62萬8208件，減少10萬5544件，下降16.8%。交通大隊分析，自2020年10月起，推出交通違規簡訊服務，迄今已有2萬6691筆車輛成功註冊；一旦車主遭跟監式檢舉，立即改正其違規行為，以免荷包縮水。

交大指出，常有民眾未能正確使用方向燈，駕駛車輛上路，行經不同路口後，期間多次變換車道未打方向燈而遭人多次檢舉，「一次收到大量罰單」氣得跳腳。

交大表示，市警局貼心建置「交通違規簡訊通知服務」，一旦申請成功，只要在台南市遭民眾檢舉就會收到簡訊提醒，避免再犯。而該項服務推出至今達4年半，有效即時簡訊告警民眾，提醒遵守交通規則，降低交通違規檢舉案件數量，守住人民的荷包。

交大說明，民眾可至台南市政府警察局全球資訊網→便民服務→交通違規簡訊服務網頁進行申請，輸入申請者姓名後，透過手機號碼驗證後進入申辦頁面，逐欄填寫車號、車種、車主名稱、證號及身分，即可針對名下擁有車輛做多筆一起申請。

同時，為了防範詐騙，市警局已依循數位發展部於去年10月起改由「111」政府專屬短碼簡訊平台發送簡訊，且不會附帶任何連結，僅提供民眾遭檢舉車號、時間及行政區。

至於被檢舉違規是否成立？警方強調，仍以警局專責人員審認違規事實後，以送達的違規通知單收訖為主。

台南市交通警察大隊說，民眾可至台南市政府警察局全球資訊網→便民服務→交通違規簡訊服務網頁進行申請。記者邵心杰／翻攝
台南市交通警察大隊說，民眾可至台南市政府警察局全球資訊網→便民服務→交通違規簡訊服務網頁進行申請。記者邵心杰／翻攝
台南市警局交通違規簡訊通知服務推出至今達4年半，有效即時簡訊告警民眾，提醒遵守交通規則，降低交通違規檢舉案件數量，守住人民的荷包。記者邵心杰／翻攝
台南市警局交通違規簡訊通知服務推出至今達4年半，有效即時簡訊告警民眾，提醒遵守交通規則，降低交通違規檢舉案件數量，守住人民的荷包。記者邵心杰／翻攝

交大 交通違規 台南

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