快訊

民進黨大罷免、立院杯葛頻甲動 綠委苦嘆：摸不透柯建銘下一步

驅逐移民出狠招！川普「賜死」6千人 下一波對象曝光

經典賽／評2026年分組史上最難 韓媒：其實中華隊已領先南韓

小情人提分手 加油工變恐怖情人威脅散布性愛片逼復合

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子4年前不滿16歲小女友與他人有曖昧行為還提分手，先化名透過手機通訊軟體指稱握有其性愛影片逼迫少女上傳自慰不雅影片，再以此影片要脅復合並發生性行為，新北地院日前依兒少法及成年人故意對少年犯對被害人為錄影之強制性交罪，判刑3年8月，可上訴。

判決指出，周男曾任職加油站於2021年3月初透過網路交友軟體結識芳齡16歲小女友，交往半年期間，多次拍攝2人性愛影片，同年9月發現小女友與他人有曖昧行為還提出要分手，周男先以化名透過通訊軟體Instagram連繫小女友，指稱手中握有其性愛影片逼迫小女上傳自慰不雅影片，同年10月初再以此影片要脅復合並恐嚇小女友與其再發生性行為，還持小女友手機全程錄影。

周男與小女友交往期間涉拍攝2人性愛影片及以化名要求上傳自慰不雅影片部分，去年2月高院依拍攝少年為性交及猥褻行為電子訊號罪、成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪、詐術使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪改判5年6月刑期，周男再上訴最高法院於去年8月駁回上訴確定。

另周男以小女友上傳自慰不雅影片為要脅，強迫復合發生性行為並全程錄影，新北地院考量周男坦承犯行，並依高院判決已全數賠償50萬元，日前依兒少法及成年人故意對少年犯對被害人為錄影之強制性交罪，判刑3年8月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

交友軟體 女友 影片 恐怖情人

延伸閱讀

影／高雄白衣女逛百貨試戴帽子直接摸走 鬼祟行竊畫面曝光

民間救護人員恐嚇前女友欲外流露奶照 賠款換緩刑

對女友孩子伸狼爪…10歲女童遭性侵1年 賣墓碑淫男墳場犯案不認罪

跟女友分手拿路人出氣 英國14歲少年公園打死80歲遛狗翁

相關新聞

影／2日本滑板選手來台旅遊 酒後好玩侵入大樓頂塗鴉遭逮

來自日本的滑板男選手池田（23歲）及戶倉（25歲）月初來台旅遊，這個月6日在台北市東區喝酒後，要走路回西門町下榻旅館，發...

咆哮罵哭護理師瘋狂按鈴 台中住院男辯：疼痛難耐才心態炸裂

黃姓男子腳開刀無法忍痛，要求再打止痛針被拒，就囂張咆哮、飆罵三字經，把護理師當場罵哭，聲音大到整層樓都聽得見，還瘋狂按服...

男經紀缺「妹源」找同居女高中生 介紹16歲學妹「下海」

在酒店當經紀人的胡姓男子和17歲蔡姓少女同居，胡男缺「妹源」，請蔡女幫忙推薦想賺快錢的正妹，蔡女便將徵才訊息放上社群，吸...

台南交通違規即時通上路4年半 車主不再狂吞罰單

台南市警局統計，去年民眾檢舉交通違規達52萬2664件，相較前年62萬8208件，減少10萬5544件，下降16.8%。...

小情人提分手 加油工變恐怖情人威脅散布性愛片逼復合

新北市黃姓男子4年前不滿16歲小女友與他人有曖昧行為還提分手，先化名透過手機通訊軟體指稱握有其性愛影片逼迫少女上傳自慰不雅...

岡山地下賭場驚見90歲高齡賭客 出動大型警備車載送41人

高雄燕巢區鳳澄路傳出有私人賭場，警方獲報後組成專案小組追查，昨天持搜索票攻堅，當場查獲地下賭場，62歲曾姓負責人、75歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。