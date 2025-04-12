影／2日本滑板選手來台旅遊 酒後好玩侵入大樓頂塗鴉遭逮

來自日本的滑板男選手池田（23歲）及戶倉（25歲）月初來台旅遊，這個月6日在台北市東區喝酒後，要走路回西門町下榻旅館，發現一棟住宅大樓管理員不在，就跑進大樓內頂樓噴漆塗鴉，轄區大安警分局獲報後，9日依侵入住宅及毀損罪嫌將兩人帶回偵辦。

這兩名日本人在滑板界小有名氣，曾接受街頭文化網路媒體專訪；兩人6日到一間俱樂部喝酒後，清晨和幾個新交的朋友要從東區走路回西門町，經過忠孝東路四段一處住宅大樓，發現樓下管理員不在，就近入大樓電梯，到頂樓拿噴漆塗鴉。

一行人搭乘電梯直達頂樓，在頂樓外牆、冷氣室外壓縮機及電梯內以噴漆或持馬克筆塗鴉，管理員發現有人侵入大樓，立即驅趕他們，隨後發現大樓多處被塗鴉，立即向警方報案。

敦化南路派出所獲報後調查，9日下午3時許，在西門町一帶旅館查獲2名日籍男子到案，兩名日本人到案後，表示因出於「好玩、有趣」心態，臨時起意闖入大樓塗鴉；兩人坦承犯行，留下日本住址及電話，警方偵訊後，依侵入住宅及毀損罪嫌，函送台北地檢署偵辦。