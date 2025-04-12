咆哮罵哭護理師瘋狂按鈴 台中住院男辯：疼痛難耐才心態炸裂

黃姓男子腳開刀無法忍痛，要求再打止痛針被拒，就囂張咆哮、飆罵三字經，把護理師當場罵哭，聲音大到整層樓都聽得見，還瘋狂按服務鈴，黃辯稱疼痛難耐才「心態炸裂」，還稱是情緒型強制態度呈現，法院不採信，ㄧ、二審都依醫療法判他3月，得易科罰金，全案確定。

檢警調查，黃男2023年9月21日在台中醫院病房內因手術後腳痛未緩解，要求李姓護理師再施打止痛針，對方告知他時間還沒到不能打，黃不顧李正在替他施打抗生素，就大聲咆哮辱罵她「三字經」，李心生畏懼回到護理站哭泣。

黃接著又連續按服務鈴導致鈴聲大響，持續咆哮要求護理人員替他打止痛針，經護理長到場溝通他仍情緒激動，以此妨害醫療執行。

台中地院一審時，黃坦承有罵三字經，辯稱是痛到受不了，按壓服務鈴沒人來，他就情緒爆發批評「什麼醫療水準」並口出三字經，還說自己行為至始至終沒對任何人施加物理力，雖有干擾護理師但這種情形在一般爭執過程常見，是屬「情緒型強制態度呈現。」

李姓護理師證稱，黃男無法忍痛對她嚎哮，一直辱罵三字經持續2、3分鐘，無法靠近他給予抗生素，怕黃對她動手，自己很畏懼就離開，黃持續吼叫幾乎整層樓都聽得到；副護理長也說，黃瘋狂按鈴，進入病房黃一直罵他們打假藥，經告知其妨害護理醫療行為，黃仍故我咆哮。

一審審酌，黃咆哮、辱罵妨害護理師執行醫療業務，犯後否認、未見悔意，依妨害醫事人員執行醫療業務罪判他3月徒刑，得易科罰金。

黃不服上訴，主張當時傷口疼痛難耐，多次請護理人員未獲回應，他才「心態炸裂」情緒激動大聲說話，但從未大聲咆哮，也沒有罵三字經，只按服務鈴3次而已。