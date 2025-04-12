岡山地下賭場驚見90歲高齡賭客 出動大型警備車載送41人
高雄燕巢區鳳澄路傳出有私人賭場，警方獲報後組成專案小組追查，昨天持搜索票攻堅，當場查獲地下賭場，62歲曾姓負責人、75歲鄒姓工作人員及賭客共計41人被查獲送辦，因人數眾多，還出動大型警備車載送，最高齡賭客達90歲，賭意堅強，被一併送辦。
警方調查，曾姓男子專挑荒無人煙的工寮經營流動型賭場，近日他出沒燕巢區鳳澄路附近某工寮，還聘請鄒姓老翁把風，只要有可疑人車出現，鄒翁就會示警叫賭客快跑。
岡山警分局接獲通報後組成專案小組偵辦，昨天中午11點50分，員警持搜索票前往攻堅，當場查獲賭資新台幣14萬元、抽頭金1萬元及賭具象棋1副、骰子一批等證物。
警方發現，曾男以象棋賭具賭博金錢（俗稱肉龜）吸引賭客，這批賭客中，年紀最長者為90歲、最年輕為45歲，賭客年齡偏高，因人數眾多，警方還派大型警備車到場載送，全案警詢後，曾男、鄒男依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其餘39名賭客則依社會秩序維護法裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言