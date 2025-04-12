岡山地下賭場驚見90歲高齡賭客 出動大型警備車載送41人

高雄燕巢區鳳澄路傳出有私人賭場，警方獲報後組成專案小組追查，昨天持搜索票攻堅，當場查獲地下賭場，62歲曾姓負責人、75歲鄒姓工作人員及賭客共計41人被查獲送辦，因人數眾多，還出動大型警備車載送，最高齡賭客達90歲，賭意堅強，被一併送辦。

警方調查，曾姓男子專挑荒無人煙的工寮經營流動型賭場，近日他出沒燕巢區鳳澄路附近某工寮，還聘請鄒姓老翁把風，只要有可疑人車出現，鄒翁就會示警叫賭客快跑。

岡山警分局接獲通報後組成專案小組偵辦，昨天中午11點50分，員警持搜索票前往攻堅，當場查獲賭資新台幣14萬元、抽頭金1萬元及賭具象棋1副、骰子一批等證物。