快訊

出門帶傘！鋒面傍晚抵達 雲林以北今晚嚴防大雷雨、雷擊

復出失敗！宥勝宣布「永不出現」…認低估自己的負面影響

更強！iPhone Fold摺疊機「擁雙裝置優勢」 展開後秒變iPad mini超便利

新竹男拿撿來的健保卡看診2次還拿藥...被罰81倍

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

洪姓男子去年六月晚上在新竹市竹科一帶撿到王姓男子遺失的健保卡，洪竟假冒王的身分，拿著對方的健保卡去診所看診2次、領藥1次，獲得不法利益801元，事後，王覺得有異，向警方報案提告；新竹地院審理終結，依侵占遺失物罪、詐欺得利等罪判處罰金5000元、有期徒刑2月，易科罰金6萬元。換言之，洪男遭罰的金額，是獲得不法利益的約81倍。

判決書指出，去年6月21日晚間，洪男在新竹市新安路與園區一路口拾獲王姓男子遺落的健保卡，離譜的是，洪竟然假冒王的身分，當天就到新竹縣一間小兒科診所看診，隨後去藥局領藥。隔日，洪食髓知味，再到新竹縣一間親子診所看診。

由於洪男假冒王男身分，導致不知情的診所醫護人員提供洪男醫療服務並開立處方籤，並以健保身分收取診療費用，再由診所以不實的就診資料向衛生福利部中央健康保險署申請醫療費用給付點數，洪則獲得保險給付減免自負醫療費用共801元。

法官認為，洪男不守法自制，循正當途徑獲取所需，竟為貪圖一己之私侵占、詐欺得利，考量洪坦承犯行，態度尚可，且有身障證明，審酌依侵占遺失物罪、詐欺得利等罪判處罰金5000元、詐欺得利等罪判刑2月，易科罰金6萬元。

洪姓男子去年六月晚上在新竹市竹科一帶撿到王姓男子遺失的健保卡，洪竟假冒王的身分，拿著對方的健保卡去診所看診2次、領藥1次，獲得不法利益801元。示意圖／記者王駿杰攝影
洪姓男子去年六月晚上在新竹市竹科一帶撿到王姓男子遺失的健保卡，洪竟假冒王的身分，拿著對方的健保卡去診所看診2次、領藥1次，獲得不法利益801元。示意圖／記者王駿杰攝影

健保卡 新竹 詐欺

延伸閱讀

影／大批可愛柴犬遭棄養！從新竹一路丟苗栗 動保單位追車

自來水工程挖破瓦斯管 新竹瓦斯搶修：已換管恢復供氣

影／水公司修漏挖破瓦斯管！新竹市中正路瓦斯外洩 預估6小時搶修

新竹男以「急需車資、生活費」騙上萬元 3人受騙怒報警

相關新聞

林岱樺服務處「團滅」 涉貪案擴大…2服務處主任聲押

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案案情擴大，雄檢本月9日再度問訊林岱樺，但林就訊完2天，昨天檢調再度發動搜索，帶回...

咆哮罵哭護理師瘋狂按鈴 台中住院男辯：疼痛難耐才心態炸裂

黃姓男子腳開刀無法忍痛，要求再打止痛針被拒，就囂張咆哮、飆罵三字經，把護理師當場罵哭，聲音大到整層樓都聽得見，還瘋狂按服...

岡山地下賭場驚見90歲高齡賭客 出動大型警備車載送41人

高雄燕巢區鳳澄路傳出有私人賭場，警方獲報後組成專案小組追查，昨天持搜索票攻堅，當場查獲地下賭場，62歲曾姓負責人、75歲...

新竹男拿撿來的健保卡看診2次還拿藥...被罰81倍

洪姓男子去年六月晚上在新竹市竹科一帶撿到王姓男子遺失的健保卡，洪竟假冒王的身分，拿著對方的健保卡去診所看診2次、領藥1次...

少女「第一次」就懷孕還產子 男友允諾賠償卻一毛未付判3年2月

新北市1名少女2年前與黃姓男子交往就偷嘗禁果，不僅懷孕還產下1子，少女父親得知女兒未婚生子怒報警提告並求償36萬元，黃男...

記事本寫「今天去墮胎」 夫疑妻婚外情又偽造文書提告…結果曝光

台灣發生戴綠帽疑雲。台北1名人夫檢查雲端硬碟，發現妻子的記事本寫上「今天去淡水墮胎」，加上人夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。