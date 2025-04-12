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少女「第一次」就懷孕還產子 男友允諾賠償卻一毛未付判3年2月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1名少女2年前與黃姓男子交往就偷嘗禁果，不僅懷孕還產下1子，少女父親得知女兒未婚生子怒報警提告並求償36萬元，黃男允諾按月分期償還卻一毛未付，新北地院日前依對未滿14歲女子為性交罪，判刑3年2月，可上訴。

判決指出，現年24歲黃姓男子於2023年7月透過網路交友軟體結識當時年僅13歲少女，雙方戀情迅速升溫交往為男女朋友，黃男趁邀少女返家聊天還發生性行為，沒想到，少女第一次偷嘗禁果就「中獎」，隔年還產下1子，少女父親事後得知怒報警提告。

黃男於警詢、檢方偵查、法院準備序及審理時均坦承犯行，且在法院審理時還表示，已與少女父親談定賠償36萬元，允諾按月給付1萬800元，且已給付4期共4萬3200元，但法院當庭打電話聯繫確認時，少女父親竟表示，根本未獲得任何賠償或匯款。

因黃男於2018年8月間也曾交往15歲少女並發生性行為，桃園地院於2021年初依對14歲以上、未滿16歲女子為性交罪，判刑3月，新北地院認為黃男雖坦承犯行，但所為對受害少女身心健全、人格發展造成負面影響，有賠償意願，卻未依約定履行賠償條件，日前依對未滿14歲女子為性交罪，判刑3年2月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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性行為 懷孕 提告

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