少女「第一次」就懷孕還產子 男友允諾賠償卻一毛未付判3年2月

新北市1名少女2年前與黃姓男子交往就偷嘗禁果，不僅懷孕還產下1子，少女父親得知女兒未婚生子怒報警提告並求償36萬元，黃男允諾按月分期償還卻一毛未付，新北地院日前依對未滿14歲女子為性交罪，判刑3年2月，可上訴。

判決指出，現年24歲黃姓男子於2023年7月透過網路交友軟體結識當時年僅13歲少女，雙方戀情迅速升溫交往為男女朋友，黃男趁邀少女返家聊天還發生性行為，沒想到，少女第一次偷嘗禁果就「中獎」，隔年還產下1子，少女父親事後得知怒報警提告。

黃男於警詢、檢方偵查、法院準備序及審理時均坦承犯行，且在法院審理時還表示，已與少女父親談定賠償36萬元，允諾按月給付1萬800元，且已給付4期共4萬3200元，但法院當庭打電話聯繫確認時，少女父親竟表示，根本未獲得任何賠償或匯款。