林岱樺服務處「團滅」 涉貪案擴大…2服務處主任聲押

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案案情擴大，雄檢本月9日再度問訊林岱樺，但林就訊完2天，昨天檢調再度發動搜索，帶回多名服務處助理，其中林的服務處主任周忠信、林弘文等5人複訊後，昨深夜依貪汙罪聲押，林的服務團隊幾乎「團滅」。

檢調懷疑，林岱樺透過往來密切的通法寺隱匿捐款，該寺住持釋煌智還將原應依法申報的政治獻金，透過以林已故父親林三郎名義成立的林三郎覺教基金會，涉嫌藏匿廠商捐贈獻金金流，規避監管，釋煌智還借用通法寺師父等人頭掛名林岱樺助理，涉嫌詐領國會助理費。

據了解，承辦檢察官在這段時間內已勾稽出相關金流走向，為相關被告證詞仍需比對，9日針對服務處助理聘用及林三郎覺教基金會、廠商捐款等問題再度偵訊林岱樺。

當時林就訊約2個多小時，中間休息時她態度輕鬆，見媒體在外還有致意，隨後與律師團討論案情時表情又轉為凝重，檢方未再進行強制處分，訊問完畢後就讓林岱樺及助理離開。

但林岱樺問訊完不久，檢調昨天再發動搜索，鎖定熟悉服務處運作及廠商捐款的大寮服務處主任林弘文、林園服務處主任周忠信出手，複訊後認兩人有串供疑慮，依貪汙治罪條例向法院聲押，雄院訂下午開庭。

林曾遭控對選區的工業區廠商施壓，要求業者贊助通法寺活動，先前周忠信就曾被爆料主持「贊助」會議，下字條指示出席對象與開會時間、理由。

檢調2021年8月偵辦林岱樺涉入政治獻金等案，南機站當時約詢林岱樺陳姓選民，釐清偵捐款疑雲，後來陳男認為約詢案件與林岱樺有關，將夾帶的筆錄轉告給林岱樺大寮服務處人員，服務處主任林弘文收到筆錄，便聯繫調查局鳳山站，將筆錄「交還」。

當時調查局偵辦筆錄外洩案時，約詢林岱樺的大寮服務處主任林弘文說明，任職林園服務處主任的周忠信，也陪同到南機站製作筆錄，但兩人對案情不發一語，只不過偵辦案情已曝光，檢調3年都無新進度。