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搭訕落單女搞車震性侵得逞 只賠5萬還分期破局…判3年半

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子前年搭訕落單女子，以開車上山看夜景為由，竟在霸王硬上弓搞車震性侵得逞，受害女子提告並求償100萬元，林男僅願賠5萬元還分期每月1萬元破局，新北地院目前依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。

判決指出，林姓男子於2023年11月間，在新北市一間超商前搭訕落單女子，藉口邀女子上山看夜景為由，將人帶至三峽區白雞山區，趁四下無人強行性侵得逞，女子不甘心受辱，事後報警提告並要求一次給付100萬元精神慰撫金。

林男於警詢時坦承犯行，檢方偵查時又否認犯行，至法院審理時又改口坦承犯行，但林男僅願賠償受害女子5萬元還要求分期每月償還1萬元，至雙方和解破局，新北地院目前依強制性交罪判刑3年6月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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性侵 提告

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