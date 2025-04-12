搭訕落單女搞車震性侵得逞 只賠5萬還分期破局…判3年半

新北市林姓男子前年搭訕落單女子，以開車上山看夜景為由，竟在霸王硬上弓搞車震性侵得逞，受害女子提告並求償100萬元，林男僅願賠5萬元還分期每月1萬元破局，新北地院目前依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。

判決指出，林姓男子於2023年11月間，在新北市一間超商前搭訕落單女子，藉口邀女子上山看夜景為由，將人帶至三峽區白雞山區，趁四下無人強行性侵得逞，女子不甘心受辱，事後報警提告並要求一次給付100萬元精神慰撫金。