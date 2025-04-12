獸父從她5歲舔下體到小六 竟稱「90%女性未享過性高潮」...判4年

賴姓男子從女兒5歲就舔舐她的下體，逞慾數年，直到女兒六年級接觸健康教育才拒絕。女兒成年後仍煎熬，決定問父親為何如此，詎料賴理直氣壯說「我不受這種法律的限制」、「我覺得那個會很快樂」，還自爆「最近愛上一個中班的小孩」，她決定提告。台灣高等法院更一審依對於未滿14歲之女子為性交罪判賴4年徒刑。

女兒表示，5歲時父親就告訴她舔舐下體很有趣，直至2008年間都有舔舐她的生殖器，最後一次是叫她自己剝開陰部讓他舔，當時她沒有是非對錯的觀念，直至學校宣傳性知識，才知道這是錯誤的事。

女兒說，後來她陷入憂鬱，覺得很羞恥、很髒，她曾經嘗試找父親詳談，但他一直強調自己不是狼父、不是變態，而且說是經過她同意的，她覺得「是自己不對」。後來她與好友傾訴，思考後決定提告，並錄音為證。

台北地院勘驗錄音，起先是女兒詢問「大概我上小學前吧，然後到大概10歳、11歳左右吧，你為什麼要叫我讓你去舔我的尿尿的地方啊？」賴姓男子答稱「我是覺得好意，我覺得說，欸，這個會很快樂。」「我那時候是好康逗相報，欸，我說妳要不要試試看，比如這個東西很好玩，妳要不要玩玩看？」

「但是我不是害妳的心，妳要搞清楚」，父親糾正女兒的思想，還說「我從來就不受這種禮教的束縛」、「我是爸爸，沒有去害妳的心。我沒有去害妳，也沒有猥褻妳的心，所以我沒有什麼需要懺悔。我不覺得我有什麼猥褻。」女兒聽完後失落，決心提告。

賴姓男子辯稱，當時她看了一些新潮的書，上頭敘述「90％的女生一生中沒有享受過性高潮」，他問女兒要不要試試看，「她點頭說好」。賴稱「就發生過1次」，時間我不太記得，他認為是她國中1、2年級的事，不過說詞一變再變。

北院指出，賴以舌頭進入女兒性器，犯刑法第227條第1項「對於未滿14歲之女子為性交罪」，檢察官起訴「猥褻」不當，因此變更起訴法條。北院批評賴對親生幼女性交，泯滅人性、顛倒倫常，對女兒身心成長造成嚴重創傷，又飾詞狡辯，判他3年5月徒刑。