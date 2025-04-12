嫌打火機1個25元太貴 他賞店員巴掌後搶走吃官司

桃園1名朱姓男子去年6月間到超商要買打火機，向彭姓男店員詢價後，不滿1個打火機賣25元太貴，竟伸手賞了彭1巴掌後，趁亂搶走彭手中的打火機，罵了句「X你X」後逃逸，桃園地檢署偵結，將朱男依搶奪罪起訴並聲請簡易判決處刑。

起訴指出，設籍在觀音區戶政事務所的朱姓男子四處遷移，現居中壢區，2024年6月18日凌晨零時15分，行經桃園市平鎮區統一超商某家門市前，發現身上沒火不能抽菸，於是走進超商問店員1個打火機要多少錢。

一聽店員回「25元」時，朱男竟伸手打了店員1巴掌，然後趁店員傻住幾秒鐘來不及反應之際，立刻搶走店員手中拿著的打火機，臨走前還不忘罵了句「X你X」後逃逸，經店員報警處理，警方調閱監視器，根據朱男逃逸方向將他循線查獲。

檢方調查犯案過程時，朱男於偵訊中均坦承不諱，與提告彭姓店員分別於警詢、偵訊中證詞相符，且有超商店內外監視影片等錄影畫面可佐證，被告朱男所為觸犯搶奪罪嫌。