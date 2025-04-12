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首度傳訊 新光三越氣爆10被告 最高60萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中新光三越2月13日氣爆，釀5死30多人輕重傷。圖／聯合報系資料照片
台中新光三越2月13日氣爆，釀5死30多人輕重傷。圖／聯合報系資料照片
台中新光三越2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷，事發至今近2個月，台中地檢署數度現場勘驗、傳證並參酌消防火調報告，初判12樓拆除工程施工不慎，弄斷天然氣管線才引燃氣爆，昨首度傳訊10名被告，認定新光三越總店滑姓副理等10人，涉嫌過失致死等罪嫌，命10萬元至60萬元交保。

新光三越表示，案件仍在偵查中，將配合並尊重司法調查，不便表示意見。檢方昨未傳訊欣中瓦斯人員。

檢方指出，綜合現階段調查所得事證，專案小組初步認定2月13日當天，疑因施工不慎導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，再遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故，認定相關人員涉犯過失致死、過失傷害及準失火等罪。

據了解，中檢昨傳喚5名新光三越人員，根據當時台中店12樓裝修的業管、監督權責等，傳喚層級最高的是總公司滑姓副理，還有1名吳姓課員，複訊後各命60萬元、40萬元交保，另新光三越台中店莊姓經理與旗下呂姓、李姓幹部，各命60萬元、40萬元及30萬元交保。

而承攬、統包12樓美食街拆除裝修的室內裝修公司陳姓負責人，也有工地勞安衛生管理責任，訊後30萬元交保；其餘4名中、下游拆除承包業者、施工人員，各以10萬元至15萬元不等交保，10名被告均限制出境、出海，另有1名證人訊後請回。

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