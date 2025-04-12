聽新聞
0:00 / 0:00

涉毀海纜 陸籍船長裁定羈押

聯合報／ 記者邵心杰廖炳棋／連線報導

有中國權宜船背景的多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌拖斷台澎間海纜案，台南地檢昨提起公訴，圖為海巡署派出艦艇攔截。記者廖炳棋／翻攝
有中國權宜船背景的多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌拖斷台澎間海纜案，台南地檢昨提起公訴，圖為海巡署派出艦艇攔截。記者廖炳棋／翻攝
中華電信台澎3號海底電纜2月25日遭毀壞斷纜，台南檢方追出多哥籍「宏泰58」貨輪大陸籍王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，影響台灣本島與澎湖通信，昨將王男違反電信管理法罪嫌起訴，移審後台南地方法院裁定羈押。

地院指出，王男涉犯電信管理法毀壞海纜設施，犯罪嫌疑重大，且為大陸地區人士，在台無固定居所與親友，有逃亡之虞，審酌王男毀壞海纜線，嚴重干擾政府及社會運作功能，且可能產生公共危險，認有羈押必要。

檢方指出，王男明知電子海圖均有標示我國海底電纜位置，且台南市北門區外海5浬處海底設有台澎第3海纜纜線，作為連接台灣本島與澎湖間電話、網路寬頻通信使用，該區也是我國政府公告禁錨區，船隻不得下錨。

未料，王男自2月22日晚間10時至2月25日凌晨3時，指示船員將錨爪釋放下水拖行，並駕船在台澎第3海纜上方Z字型徘徊，用錨爪勾斷海纜。海巡署獲報貨船於警戒區徘徊，25日2時30分駕駛船艇前往驅離，隨後接獲中華電信通知斷纜無訊號，立刻攔停貨船，並請船隻回台南安平商港配合調查。

經檢方訊問後，認王男涉毀壞海纜設施罪嫌重大，且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。其餘7名陸籍船員均限制住居及限制出境、出海。

檢方表示，王男始終否認犯行，且始終未供出幕後指使船東身分，犯後態度不佳，建請量處適當之刑。7名船員調查後均不起訴，將遣送出境。至於貨輪船東是否涉案，正另案偵辦中。

台南 海巡署 澎湖

延伸閱讀

房東勸醉租客別喝酒竟遭刺死 殺人臨時工遭羈押

洗錢大亨郭哲敏2億交保…多次靠近機場海岸 法院今火速拘提裁定羈押

桃園KTV麥克風塞下體！受害女崩潰發聲明 檢警已逮5男3羈押2交保

「宏泰」貨輪Z字形移動、釋放錨爪勾斷海纜線 檢方起訴大陸籍船長

相關新聞

台中新光三越氣爆10人涉過失致死 5員工列被告最高60萬交保

台中新光三越2月13日氣釀5死30多人輕重傷，事發至今近2個月，台中地檢署數度現場勘驗、傳證，加上台中消防局已出具火調報...

台中新光三越氣爆咎責最高層 總公司副理過失致死60萬交保

台中新光三越2月13日氣釀5死30多人輕重傷，事發至今近2個月，台中地檢署數度現場勘驗、傳證並參酌消防火調報告，初判12...

頻違規 「八八會館」郭哲敏2億交保後再羈押

「八八會館」負責人郭哲敏涉洗錢二一七億元遭起訴，法院今年一月才裁定郭男以兩億元交保，並實施電子科技監控，因全案辯論終結，...

涉吸金14.8億 STEAKER黃偉軒起訴

數位資產管理平台STEAKER（思帝科公司）創辦人黃偉軒，涉推出年利率百分之三點五至八十八的虛擬通貨投資方案，招攬民眾投...

首度傳訊 新光三越氣爆10被告 最高60萬交保

台中新光三越2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷，事發至今近2個月，台中地檢署數度現場勘驗、傳證並參酌消防火調報告，初判1...

涉毀海纜 陸籍船長裁定羈押

中華電信台澎3號海底電纜2月25日遭毀壞斷纜，台南檢方追出多哥籍「宏泰58」貨輪大陸籍王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。