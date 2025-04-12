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涉吸金14.8億 STEAKER黃偉軒起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

Steaker創辦人黃偉軒。聯合報系資料照
Steaker創辦人黃偉軒。聯合報系資料照
數位資產管理平台STEAKER（思帝科公司）創辦人黃偉軒，涉推出年利率百分之三點五至八十八的虛擬通貨投資方案，招攬民眾投資，三年吸金十四點八億元，台北地檢署昨依違反銀行法等罪起訴黃偉軒共四人。

同案起訴包括STEAKER技術長修敏傑、行銷長盧天心、營運長潘沂莛；檢方建請法院依銀行法對思帝科科以罰金；黃偉軒現已交保。

黃偉軒是台灣區塊鏈傳奇，他就讀台大期間投入比特幣交易，後來開發加密貨幣錢包，當過奇摩軟體工程師，二○一九年創立STEAKER，號稱兩年內創造五五○○萬美元的虛擬資產管理規模，被視為台灣加密貨幣領袖之一。

起訴指出，黃偉軒自二○一九年起，推出各式保本保利的虛擬通貨投資方案，宣稱STEAKER平台透過CYBAVO設置SAFU用戶資產安全基金，保障客戶因交易平台異常或駭客攻擊所受損失，向投資人募集泰達幣、比特幣、以太幣等。

檢方查出，虛擬通貨達一定數量後，會轉入黃男設立於全球第二大加密貨幣交易平台ＦＴＸ錢包進行策略交易，或以高息放貸給他人套利，直到ＦＴＸ聲請破產。檢方另追出黃男從ＦＴＸ轉出虛擬通貨給個人幣商，用來支付負責員工薪水等。

黃偉軒昨發臉書強調，STEAKER因應資訊資產安全與管理營運模式所設計及分配的多鏈幣流，不應該被當作洗錢看待。STEAKER指出，對檢方將銀行法法定貨幣擴張解釋納入虛擬貨幣，並認定有非法經營收受存款行為，深表遺憾。

虛擬貨幣 資產 黃偉軒

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