台中新光三越氣爆咎責最高層 總公司副理過失致死60萬交保

新光三越台中店2月12日氣爆釀5死30多人輕重傷，檢方今傳10名被告，最高層級為總店滑姓副理，複訊後命60萬元交保。聯合報系資料照

台中新光三越2月13日氣釀5死30多人輕重傷，事發至今近2個月，台中地檢署數度現場勘驗、傳證並參酌消防火調報告，初判12樓拆除工程施工不慎弄斷天然氣管線才引燃氣爆，今首度傳訊10名被告，認定新光三越總店滑姓副理等10人涉嫌過失致死罪嫌，命10萬元至60萬元交保。

台中地檢署指出，全案主任檢察官鄭葆琳統籌，包括承辦檢察官李承諺，及協辦檢察官謝怡如、温雅惠、吳昇峰，及重案支援中心檢察事務官等，今指揮第六分局通知新光三越、承攬並統包12樓美食街拆除裝修的室內裝修公司，及中下游拆除業者等11人到案。

檢方指出，綜合現階段調查所得事證，專案小組初步認定2月13日當天，疑因施工不慎導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，再遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故，認定案關人員涉犯過失致死、過失傷害，及準失火等罪。

據了解，中檢今天傳喚5名新光三越人員，根據當時台中店12樓裝修的業管、監督權責等，傳喚層級最高的是總公司滑姓副理，還有1名吳姓課員，複訊後各命60萬元、40萬元交保，另新光三越台中店莊姓經理與旗下呂姓、李姓幹部，各命60萬元、40萬元及30萬元交保。

而承攬、統包12樓美食街拆除裝修的室內裝修公司陳姓負責人，也因就工地有勞安衛生管理責任，訊後30萬元交保，其餘4名中、下游拆除承包業者、施工人員，10萬元至15萬元不等交保，10名被告均限制出境、出海，另有1名證人訊後請回；檢方今天並未傳訊欣中瓦斯人員。