單筆投資800萬不信被騙…警在他面前逮車手 一查「9個張嘉恩」

台北市陳姓男子誤信假投資話術，陸續匯款、面交投資100萬元，見帳上獲利，至銀行提款800萬元加碼，行員感覺怪異關懷並通報警方，陳男不相信自己被騙，直到員警在他面前逮獲車手，並查獲9個不同公司的「張嘉恩」，他才意識遇上詐騙。

中正二分局南昌路派出所日前接獲台北富邦銀行南海分行通報，稱58歲陳姓男子要提領800萬元，但他多年旅居國外，這次大筆提領相當異常，又說不清楚事由，懷疑遇到詐騙請警察幫忙。

警方詢問後了解，陳男是在Line群組理財專員推薦投資標的，提款是想擴大投資，員警耐心說明「你遇上詐騙」，無奈他堅持「自己沒有被騙」，警察只好請他相信一次「我抓車手給你看」。

警方請他跟詐騙集團的面交專員相約路邊，實則派員在旁埋伏，見車手出現立刻上前逮捕，一查不得了，車手36歲張女身上有9張不同公司的假工作證，職稱包括外勤專員、經理、收納員、數位經理、業務員等，搞笑的是，名字都是叫「張嘉恩」，查扣犯案用手機、贓款1萬1500元。