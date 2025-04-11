不認洗錢 Steaker創辦人黃偉軒：對檢方與台灣環境失望到極點

Steaker創辦人黃偉軒。聯合報系資料照

台灣區塊鏈與加密貨幣專家、Steaker數位資產管理平台創辦人黃偉軒，今天遭台北地檢署依銀行法非法經營收受存款業務罪嫌起訴，今晚他在臉書發文整理事件時間線，也認為Steaker因應資訊資產安全與管理營運模式所設計及分配的多鏈幣流「不應被當作洗錢看待」將在法院審理時說明，期待法院公正判斷。另，他也強調後續必須投入更多心力與時間，才能為用戶和親友們追回卡在FTX的資金。

黃偉軒個人臉書發文如下：

我簡單整理這兩年來的事情和時間線，後續細節有機會再說了。因為被起訴，我接下來必須投入更多心力與時間，才能為用戶和親友們（包含我自己）追回卡在 FTX 的資金。

2022年12月21日：首次接受台北市調處詢問

2022年12月22日：首次接受台北地檢署訊問，當日遭聲押，法院裁定羈押

2023年1月7日：接受台北市調處詢問、台北地檢署訊問

2023年1月17日：接受台北市調處詢問

2023年1月18日：接受台北地檢署訊問（為最後一次在地檢署出庭訊問）

2023年1月19日：向法院聲請停止羈押

2023年2月6日：法院開庭審理是否具保停押

2023年2月10日：法院裁定具保停押

（無聲卡時間）

2025年4月11日：正式被起訴

中間超過兩年的無聲卡期間，我與律師提出超過35份的書狀(包含答辯、陳報和解進度等) ，也曾請求開庭讓我親自說明，然而，從未通知我去開過任何一次庭。

從最一開始，我們就全力配合調查，主動提供各項資料。搜索當天，我依照檢調要求，將我個人的加密貨幣資產轉移至調查局指定的冷錢包（但隔天媒體卻以我「不願交出私鑰」作為標題），當時電腦、手機所有設備都被查扣，並完成數位鑑識。整個羈押期間，我積極提供證據和說明，也持續思考如何妥善協助用戶（其實，拂曉方案早在被搜索前就已經設計完成，只是因為羈押被迫暫停）。

從交保到現在，我們持續推動和解方案，也同步投入FTX的求償程序。我們委任美國紐約當地的破產專業律師團隊，全力爭取將卡在FTX的資產回收；同時，我們也盡最大努力回收其他可用資金，持續以自主營運的方式，儘可能補償用戶的加密貨幣損失。

今天起訴結果，沒有包含詐欺、侵佔、背信等罪名。這也印證了我從一開始就再三強調的立場：我從來沒有挪用過用戶的資產作為私人用途（事實上，我也不需要）。

至於起訴主張違反銀行法、洗錢部分，我必須重申，Steaker從未向用戶收取法定貨幣，更沒有自己發行代幣，我們始終重視並持續宣導風險意識的重要，Steaker的運作模式，無論在產品設計、資金流動或資訊揭露上，都與坊間常見的虛擬貨幣吸金、龐式騙局，有極為巨大的差別（沒有看過吸金案在偵辦後還能自主補償，且還能跟用戶和解到這個比例的，如果有，請讓我知道）。Steaker因應資訊資產安全與管理營運模式所設計及分配的多鏈幣流，也不應該被當作洗錢看待。對於這部分的法律見解，我們將在後續法院審理中說明、爭取，也期待法院作出公正的判斷。

其他關於Steaker團隊「把所有資金放在FTX沒有分散」、「只是單純拿去放貸賺5%利息」這類不實言論與毫無根據的臆測，我也早已提供相關證據給檢方並完整說明。這幾年來，各種惡意的謠言與抹黑，我在此也不一一反駁，未來有機會再公開釐清。

過去兩年半，我並非神隱，而是持續努力處理後續營運工作，沒有發消息解釋，是因為我發現即使出面澄清，也常被民眾情緒反應模糊焦點，被來路不明的酸民抹黑與不知道實際狀況的KOL為了流量而加油添醋，所以我基於偵查不公開的原則，選擇將資訊提供給必要的人，例如司法機關。

我對於檢方與台灣當前的金融與社會環境，真的失望到了極點。我從沒想過，當事情發生時，人們會如此不理性，環境會如此惡劣，不同角色竟可以用各種不當手段，去達成自己的目的，而不是按照正當程序與合理邏輯處理事情。

這篇發文並不是要表示我毫無責任。我始終不曾撒手逃避，我會繼續奮戰到底，繼續努力工作、創造收入，追討所有可能追回的資金，儘可能返還給那些相信我、支持我們的用戶。

最後，對於產業中的同業朋友，我想誠懇呼籲，加密貨幣在台灣法規的定位（特別是銀行法下的定義）至關重要。加密貨幣與區塊鏈是全球未來趨勢，經歷這麼多事之後，我仍然希望台灣能跟得上世界的腳步，這需要各位的堅持與努力，也需要社會制度的支持與理解。